Названы симптомы и способы профилактики поражения ногтей грибком

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Онихомикоз — распространенная проблема.Грибковые инфекции сегодня являются достаточно распространенным явлением. Тем более что локдаун завершился, начали работать бассейны и сауны, а это типичные места для заражения. Соответственно и случаи заболевания увеличиваются. Поэтому разберем подробнее какие симптомы будут указывать на развитие грибка на ногтях и какие методы предотвращения этой болезни существуют.Онихомикоз — это патологическое состояние, характеризующееся развитием грибковой инфекции на ногтевых пластинах.Возбудителями заболевания выступают грибы дерматофиты, плесневые грибы. Не является исключением развития смешанной инфекции.По статистическим данным мужчины чаще испытывают поражения. Также развитие патологического процесса будет зависеть от состояния иммунной системы. Соответственно при пониженном иммунитете сопротивляемость организма низкая, что повышает чувствительность к воздействию грибка. Именно в периоды межсезонья — весна или осень, когда организм является ослабленным и существуют повышенные риски развития заболевания.Провоцирующие факторыОсновой онихомикоза является грибок, однако спровоцировать заболевание могут следующие состояния:Травмы ногтя, в результате чего грибок легко попадает вглубь ногтевой пластины.Прием лекарственных препаратов на долгосрочной основе, например, антибиотиков, цитостатиков.Неправильно подобранная обувь, что давит и нарушает кровообращение.Посещение мест общественного пользования и салонов красоты (маникюр/педикюр).Постоянный контакт с химическими веществами, чаще всего связано с профессией.Наличие в анамнезе сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, кожных заболеваний хронического характера и др.Возрастной фактор, поскольку по мере взросления человека происходит ухудшение кровообращения.Какие симптомы будут указывать на развитие онихомикоза?Человек начинает замечать внешние изменения на ногтях (чаще всего на I и V пальцев). Так ногти меняют свою форму, цвет (пожелтение) и толщину, с последующим их разрушением. Процесс разрушения проходит в несколько этапов, от гипертрофической и нормотрофической формы к атрофической, когда ногтевая пластина становится тонкой с формированием полостей и последующим разрушением.Иногда ногтевая пластина становится черной окраски, что легко спутать с возможной травмой, а не грибком.Специфические проявления будут зависеть от типа возбудителя, поселившийся в ногтевой пластине. Например, при поражении дерматофитами на ногтевой пластине будут образовываться желтые пятна и белые полосы (по бокам). Для плесневых грибов характерна окраска ногтей от желтого до черного цвета. Отметим, что данный тип грибов поражает уже больные ногти.Чем больше времени игнорируется возникшая проблема, тем интенсивнее становятся проявления. Появляется неприятный запах, воспалительный процесс распространяется на участки вокруг ногтя; трудности при ходьбе и болевые ощущения при этом.Диагностика и лечениеУстановление диагноза врачом дерматологом происходит на основе клинической картины и проведения диагностического обследования, а именно микологического исследования с установлением типа грибка.Тактика лечения на начальном этапе будет заключаться в назначении препаратов местного действия — лаки, кремы. При распространении грибка на другие ногтевые пластины проводится дополнительное лечение противогрибковыми препаратами в таблетированной форме.В том случае, когда лечение не имеет результатов и происходит частое обострение онихомикоза возможно принятие решения об удалении ногтевой пластины, как источник инфекции.ПрофилактикаСвоевременное лечение мозолей, травм конечностей.Ношение правильно подобранной обуви и носков из качественного материала.Смена обуви и носков после тренировки.Важно понимать, что чем раньше обратиться за помощью тем быстрее и успешнее пройдет лечение. Запущенные случаи онихомикоза есть достаточно продолжительными в процессе лечения.