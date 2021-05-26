Исследователи предложили лечить паркинсонизм с помощью нового средства

Ученые из Йоркского университета добились значительного прогресса в разработке назального спрея для лечения пациентов с болезнью Паркинсона.Они разработали новый гель, который может прилипать к тканям внутри носа вместе с включенным в его состав препаратом "Леводопа", помогая доставлять терапевтические агенты непосредственно в мозг."Леводопа" превращается в дофамин в головном мозге, который восполняет дефицит дофамин-продуцирующих клеток у пациентов с болезнью Паркинсона. Это позволяет справиться с симптомами болезни. Однако со временем эффективность "Леводопы" снижается, и уже необходимы более высокие дозы. Дело в том, что тело начинает расщеплять лекарство, прежде чем оно попадет в мозг.Исследователи решили эту проблему, создав спрей с "Леводопой". Попадая в носовую полость, жидкая форма препарата превращается в гель. Метод доставки лекарства был протестирован на животных моделях. Гель обеспечивал лучшую адгезию препарата внутри носа, что гарантировало его попадание в мозг.