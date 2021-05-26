Тропическое растение показало мощные противовоспалительные свойства
В рамках последних исследований ученые использовали перемолотые семена гарциний для подавления симптомов COVID-19. Экстрактом растения, полученным из семян, ученые обработали культуры человеческих клеток, инфицированных коронавирусом. Оказалось, даже небольших доз экстракта было достаточно, чтобы резко уменьшить выработку белков IL-6 и TNF-a, а также других провоспалительных соединений.
Их концентрация упала примерно на 45%, что сравнимо с эффектом дексаметазона и прочих сильных противовоспалительных препаратов. Помимо лечения симптомов COVID-19, ученые предлагают использовать экстракт в рамках терапии и других болезней, которые сопровождаются развитием так называемого цитокинового шторма - смертельно опасной реакции иммунитета, сопровождающейся аномально мощным воспалительным ответом.
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