Тропическое растение показало мощные противовоспалительные свойства

Университет Хаддерсфилда убежден: справиться с воспалением легких и другими симптомами коронавирусной инфекции, вызванными чрезмерно яркой реакцией иммунной системы, может экстракт гарцинии. Данное растение давно используется в африканской народной медицине как антипаразитарное средство и лекарство против бронхита. Анализ показал, что в растении есть несколько мощных противовоспалительных веществ.В рамках последних исследований ученые использовали перемолотые семена гарциний для подавления симптомов COVID-19. Экстрактом растения, полученным из семян, ученые обработали культуры человеческих клеток, инфицированных коронавирусом. Оказалось, даже небольших доз экстракта было достаточно, чтобы резко уменьшить выработку белков IL-6 и TNF-a, а также других провоспалительных соединений.Их концентрация упала примерно на 45%, что сравнимо с эффектом дексаметазона и прочих сильных противовоспалительных препаратов. Помимо лечения симптомов COVID-19, ученые предлагают использовать экстракт в рамках терапии и других болезней, которые сопровождаются развитием так называемого цитокинового шторма - смертельно опасной реакции иммунитета, сопровождающейся аномально мощным воспалительным ответом.