Ученые выяснили, как продлить жизнь почти на двадцать лет

Отказ от вредных привычек, здоровое и сбалансированное питание, а также регулярная физическая активность — вот простые правила, которые, как уверены зарубежные ученые, помогают продлить жизнь почти на два десятилетия. Автором исследования по теме стал известный эксперт Даг Мануэль, изучающий психологические, биологические и социальные явления.Исследователь изучил сведения, накопленные в результате двухлетнего наблюдения за жителями Канады разного возраста. Анализ данных показал, что четверть летальных исходов в наблюдаемой группе была спровоцирована табакокурением, и еще четверть — очень вредным для здоровья малоподвижным образом жизни.Двенадцать процентов людей в выборке употребляли далекую от здоровой еду или питались в целом неправильно. Почти полпроцента смертей — результат злоупотребления спиртным. Изучив все полученные сведения, Даг Мануэль объявил, что знает, как продлить жизнь на восемнадцать лет."Здоровое питание, отказ от табакокурения и употребления алкоголя, а также, что немаловажно, поддержание требуемого организму уровня физической активности — вот ключевые факторы, помогающие продлить жизнь на 18 лет. Необходимо соблюдать всего несколько простых правил, и вы сможете прожить значительно дольше", — заключает специалист.