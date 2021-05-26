Ученые выяснили, как продлить жизнь почти на двадцать лет
Исследователь изучил сведения, накопленные в результате двухлетнего наблюдения за жителями Канады разного возраста. Анализ данных показал, что четверть летальных исходов в наблюдаемой группе была спровоцирована табакокурением, и еще четверть — очень вредным для здоровья малоподвижным образом жизни.
Двенадцать процентов людей в выборке употребляли далекую от здоровой еду или питались в целом неправильно. Почти полпроцента смертей — результат злоупотребления спиртным. Изучив все полученные сведения, Даг Мануэль объявил, что знает, как продлить жизнь на восемнадцать лет.
"Здоровое питание, отказ от табакокурения и употребления алкоголя, а также, что немаловажно, поддержание требуемого организму уровня физической активности — вот ключевые факторы, помогающие продлить жизнь на 18 лет. Необходимо соблюдать всего несколько простых правил, и вы сможете прожить значительно дольше", — заключает специалист.
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