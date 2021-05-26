Эксперт: у диабета нет специфических симптомов на ранней стадии

Диабет - группа заболеваний, которая сопровождаются обильным мочеотделением (полиурией) и выраженной жаждой (полидипсией). При сахарном диабете полиурия возникает потому, что первичная моча меняет свои свойства из-за повышенного содержания в ней глюкозы. Диабет 1-го типа является врожденным и возникает из-за генетического дефекта клеток островков Лангерганса в поджелудочной железе, которые вырабатывают инсулин. Развивающийся дефицит инсулина вызывает постоянную высокую концентрацию глюкозы в плазме крови. Диабет 1-го типа манифестирует в раннем детском возрасте, корректируется заместительной инсулинотерапией.Диабет 2-го типа - приобретенное состояние после острого или хронического повреждения островков Лангерганса из-за травм, панкреонекроз, постоянного неправильного питания с избытком жирной, жареной, сладкой пищи. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждые 10 секунд в мире ставят диагноз "сахарный диабет" двум людям (ежегодно - 7 миллионам). Каждые 10 секунд в мире 1 человек умирает из-за осложнений диабета, что в год составляет 4 миллиона. Сахарный диабет располагается на 4 месте среди причин смерти.Екатерина Гергесова, высшая квалификационная категория, к.м.н., медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U, отмечает: "Чаще всего пациенты не замечают начала диабета, и потому очень поздно обращаются к врачу. Следует учитывать факторы риска: наличие диабета у кровных родственников, повреждения поджелудочной железы, перенесенный панкреонекроз, неправильное питание, злоупотребление алкоголем, избыточный вес (1 лишний килограмм увеличивает риск на 5%), возраст старше 60 лет, беременность. Для своевременного выявления диабета на ранней стадии необходим ежегодный мониторинг концентрации глюкозы в крови. Также все без исключения беременные обязательно сдают глюкозотолерантный тест для выявления гестационного диабета.Полиурия - это уже поздний симптом для диабета 2-го типа. Она приводит к гликозилированию белков, что, в свою очередь, становится причиной катаракты и слепоты, нарушения питания конечностей и гангрене, тромбообразованию, атеросклерозу, полинейропатии.Нужно помнить: у диабета нет специфических симптомов на ранней стадии, поэтому без диагностики его невозможно выявить. Врачи назначают измерение концентрации глюкозы в плазме и (или) сыворотке крови натощак для определения ее повышенного уровня и вероятного нарушения углеводного обмена. Измерение уровня гликозилированного гемоглобина нужно для оценки длительности гипергликемии и эффективности проводимой терапии. Анализ на наличие глюкозы в моче выявляет выраженную гипергликемию. Изучение концентрации с-пептида в сыворотке крови необходимо для анализа функционального состояния клеток островков Лангерганса, чтобы спрогнозировать течение диабета и принять решение о начале инсулинотерапии.Когда состояние улучшается, некоторые пациенты самовольно снижают дозировку лекарств. Это ошибка, так как диабет - неизлечимое, прогрессирующее заболевание. Терапия лишь компенсирует его проявления, а не лечит. Самостоятельное снижение дозировки или отказ от лекарств могут привести к развитию или прогрессии осложнений, даже к диабетической коме. Если срочно не оказать пациенту помощь, то она может закончиться летально.Сахарный диабет 2-го типа требует соблюдения строгой диеты с исключением продуктов с высоким гликемическим индексом - белого хлеба, крахмалистых овощей и фруктов, сладостей и т. п. Они повышают концентрацию глюкозы в крови и усугубляют процесс гликозилирования белков. Это повышает риск осложнений и диабетической комы.Прогноз для диабетиков таков: при диабете 1-го типа средняя продолжительность жизни составляет у мужчин - 56,7 лет, у женщин - 60,8 лет. При диабете 2-го типа мужчины доживают в среднем до 72,4 лет, женщины - до 74,5 лет. Диабет - это определенный образ жизни, который придется вести всегда и под контролем лечащего врача. Только так можно сохранить качество и уровень жизни".