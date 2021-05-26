Эндокринолог рассказала, как предупредить проблемы работы щитовидной железы

Человеческая щитовидная железа весит менее 30 граммов, но оказывает выраженное воздействие на здоровье организма в целом. Елена Евдокимова, врач-эндокринолог АО "Медицина", рассказала , как сохранить важный орган в здоровом состоянии.Врач отметила, что сбои в работе щитовидки обычно связаны с проблемами с гормональной системой организма. Как правило, в зоне риска оказывают подростки, беременные женщины, а также женщины в периоде менопаузы. "От проблем с гормонами нарушается работа многих ключевых систем организма. В частности, страдает сердечно-сосудистая, репродуктивная и нервная системы, происходят сбои в работе ЖКТ. Если мы говорим о проблемах с щитовидкой в молодом возрасте, то это в большинстве случаев последствия аутоиммунных заболеваний", — сказала эндокринолог.Евдокимова подчеркнула, что на начальных стадиях болезни щитовидной железы могут никак не проявляться, поэтому очень важно своевременно ходить на осмотр к эндокринологу. Любой сбой в работе щитовидки нужно диагностировать как можно раньше, чтобы защититься от опасных для организма последствий."Достаточно регулярно делать УЗИ и следить за уровнем специфических гормонов, чтобы держать под контролем здоровье щитовидной железы. На основании данных УЗИ и гормонального анализа врач может вовремя заметить любые отклонения и назначить лечение", — заключила медик.