Оказалось, что люди с близорукостью спят хуже, чем люди с нормальным зрением

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Это заболевание, по самым скромным подсчетам, поражает до 30 процентов взрослых и 10 процентов детей, а в некоторых странах эти показатели доходят до 90%. Более того, ученые считают, что к 2050 году близоруким будет порядка половины населения планеты. А сейчас новое исследование, проведенное учеными из Университета Флиндерса, связало близорукость с плохим качеством сна.Исследователи обнаружили, что у людей с близорукостью качество сна хуже, чем у людей с нормальным зрением. Происходит это из-за задержки циркадных ритмов и более низкого производства мелатонина - гормона, отвечающего за регулирование сна в ночное время. Ученые надеются, что их результаты помогут в ранней диагностике и лечении миопии у детей.Близорукость - очень распространенное заболевание глаз, при котором удаленные объекты выглядят нечеткими, а близкие объекты видны четко. Она может варьироваться от легкой, когда лечение может не потребоваться, до тяжелой, когда зрение человека значительно ухудшается.Ученые проанализировали циркадные ритмы - 24-часовые циклы, являющиеся частью внутренних часов организма - и выработку мелатонина у студентов университетов, у части из которых была близорукость, а у другой части было нормальное зрение.Анализ результатов показал, что участники с близорукостью имели значительно замедленные циркадные ритмы и более низкий уровень мелатонина в слюне и моче по сравнению с участниками с нормальным зрением. Ученые поясняют, что нарушение циркадных ритмов и сна из-за появления искусственного света и использования светоизлучающих электронных устройств для чтения и развлечений стали признанной проблемой для здоровья в нескольких областях, но их влияние на здоровье глаз мало изучено. Новые результаты предоставляют важные доказательства того, что оптимальный сон и циркадные ритмы важны не только для общего здоровья, но и для хорошего зрения.Основываясь на полученных данных, исследователи призывают пересмотреть привычки детей в отношении сна и воздействие экранов, чтобы снизить риск развития миопии. Это особенно важно и потому, что миопия зачастую развивается именно в детстве и поэтому своевременные меры позволят предотвратить ее развитие. Теперь ученые намерены более точно изучить время циркадного ритма, общее производство мелатонина во сне и ночное воздействие света у маленьких детей - фактических целевых групп для профилактики миопии. Это позволит по-новому взглянуть на биологические факторы и факторы окружающей среды, лежащие в основе миопии, что поможет в ранней диагностике и лечении миопии.