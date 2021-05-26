Определена максимальная продолжительность жизни человека
Недавно биологи создали систему, которая способна проанализировать состояние устойчивости организма и может вычислить продолжительность жизни.
Учёные обнаружили, что за продолжительность жизнедеятельности организма отвечает так называемый фактор динамического состояния организма. В течение жизни этот показатель постепенно падает и опускается до критического минимума примерно к 150 годам. Из этого исследователи сделали вывод, что в человеческом организме заложены ресурсы примерно на 150 лет.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий