Определена максимальная продолжительность жизни человека

То, сколько лет проживет человек зависит от многих факторов. Немаловажным является образ жизни, питание и психологическое состояние.Недавно биологи создали систему, которая способна проанализировать состояние устойчивости организма и может вычислить продолжительность жизни.Учёные обнаружили, что за продолжительность жизнедеятельности организма отвечает так называемый фактор динамического состояния организма. В течение жизни этот показатель постепенно падает и опускается до критического минимума примерно к 150 годам. Из этого исследователи сделали вывод, что в человеческом организме заложены ресурсы примерно на 150 лет.