Научный прорыв: комбо технологий помогло частично вернуть зрение

Частично вернуть зрение пожилому пациенту из Бретани удалось с помощью генной инженерии и сложной системы. Известно, что пациент потерял зрение 20 лет назад вследствие дистрофии сетчатки. Чтобы регенерировать сетчатку, ученые одновременно использовали инъекции стволовых клеток, методы генной терапии, позволяющие восстановить работу клеток глаз, и нейроинтерфейсы, объединяющие человеческий глаз и искусственную сетчатку.Ученые отталкивались от технологии оптогенетики, когда работой нейронов удается управлять с помощью внедренных в клетки светочувствительных белков и вспышек лазера. Для этого был взят вирус, проникающий в ганглионарные нейроны (нервные клетки сетчатки). Данные клетки отвечают за передачу сигналов из сетчатки в мозг. Интегрированный вирус заставляет клетки производить сигнальные молекулы, что, правда, само по себе не возвращает зрение. Причина в том, что привнесенные белки все же реагируют на свет не так, как палочки и колбочки сетчатки.Для решения данной проблемы были созданы очки, преобразующие изображение в понятный мозгу формат и стимулирующие ганглионарные клетки вспышками лазера. Это должно заставить человека видеть силуэты крупных объектов. По словам разработчиков, очки исключают задержку сигнала, правда, пока разрешение получающейся картинки относительно низкое, а поле зрения остается узким.Клинические испытания системы стартовали до пандемии коронавируса. И они показали выдающиеся результаты. Но вследствие эпидемиологических ограничений их пришлось приостановить. В ближайшее время работа будет восстановлена - ученые сфокусируются на исследовании безопасности технологии и оценке ее эффективности.