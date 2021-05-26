Интуитивное питание: каковы основные принципы?

Многие люди мечтают питаться так, чтобы никогда не поправляться и быть всегда здоровыми. Если у одних товарищей это получается без проблем, другим приходится постараться, чтобы прийти к такому интуитивному питанию. Именно оно и его принципы гарантируют вам здоровье, красоту, молодость. Но важно соблюдать основные принципы.

Что такое интуитивное питание

Это питание, которое позволит бросить все диеты, подсчёт калорий, но при этом оставаться стройными, молодыми, красивыми и здоровыми. Это правильное питание, позволяющее съедать вам ровно столько, сколько требуется организму. Никаких жестких ограничений и диет, но при этом здоровые отношения с едой.

Чаще всего неправильный рацион - это следствие ожирения. Человек не находится в согласии с самим собой, психологически угнетен, из-за чего переедает и медленно, но верно набирает лишний вес. Строгие ограничения не приводят ни к чему хорошему. Из-за этого человек только быстрее срывается и начинает заново проходить круги ада.

Система интуитивного питания появилась в середине 90-х годов. Но это не беспорядочное поедание всего чего угодно и в любых объемах. Такое питание - это переедание. Подробнее о принципах - далее

Принципы интуитивного питания

Когда вы питаетесь интуитивно, вы знаете, что еда не является способом улучшить настроение, снять стресс и нервное напряжение. Для таких людей пища - это источник энергии. Из этого исходят другие принципы:

Питаться нужно, когда наступает физический голод;

Нельзя допускать сильного голода;

Трапеза должна быть неспешной, красивой, в приятной обстановке. Быстро вкинуть в себя даже полезные продукты - это не по интуитивному питанию;

Не употреблять продукты с усилителями вкуса, так как они пробуждают аппетит и голод становится больше психологическом (о том, как с ним справиться, мы говорили в другом материале);

Нужно есть продукты, в которых реально есть потребность. Именно необходимость, а не желание является основным мотиватором к принятию пищи.

Интуитивное питание является весьма и весьма удобным способом привести себя к хорошему гармоничному состоянию. В нем будут отсутствовать срывы, вес станет стабильным, настроение уравновешенным. Низкий уровень самодисциплины - главный мотиватор для перехода на интуитивное питание.

Как перейти на интуитивное питание?

Во-первых, откажитесь от диет. Это существенные лишения, а это не по принципам интуитивного питания. Главное - это комфорт и гармония.

Во-вторых, полюбите свое тело. Нет идеальных людей, они только на картинках. Ваше тело может быть другим и это не страшно. Сохраняйте любовь к себе, работайте над своим мироощущением, мотивацией. Если хотите изменений, не останавливайтесь только на правильном питании, а подключите активность в виде тренажерного зала, походов в бассейн, велоспорта.

Подключите интуицию. Действуйте с едой не исходя из своих желаний, а выбирайте, основываясь на знаниях из книг, литературы, фильмов. Это касается не только качества пищи, но и количества. Слушайте свое тело - если организм вам говорит, что пора кушать, не откладывайте это решение. При этом отличайте реальный и психологический голод. Пища не должна быть вашим врагом, она является важным источником энергии и силы. И получайте удовольствие от каждого съеденного кусочка!
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