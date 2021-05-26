Интуитивное питание: каковы основные принципы?

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Многие люди мечтают питаться так, чтобы никогда не поправляться и быть всегда здоровыми. Если у одних товарищей это получается без проблем, другим приходится постараться, чтобы прийти к такому интуитивному питанию. Именно оно и его принципы гарантируют вам здоровье, красоту, молодость. Но важно соблюдать основные принципы.Что такое интуитивное питаниеЭто питание, которое позволит бросить все диеты, подсчёт калорий, но при этом оставаться стройными, молодыми, красивыми и здоровыми. Это правильное питание, позволяющее съедать вам ровно столько, сколько требуется организму. Никаких жестких ограничений и диет, но при этом здоровые отношения с едой.Чаще всего неправильный рацион - это следствие ожирения. Человек не находится в согласии с самим собой, психологически угнетен, из-за чего переедает и медленно, но верно набирает лишний вес. Строгие ограничения не приводят ни к чему хорошему. Из-за этого человек только быстрее срывается и начинает заново проходить круги ада.Система интуитивного питания появилась в середине 90-х годов. Но это не беспорядочное поедание всего чего угодно и в любых объемах. Такое питание - это переедание. Подробнее о принципах - далееПринципы интуитивного питанияКогда вы питаетесь интуитивно, вы знаете, что еда не является способом улучшить настроение, снять стресс и нервное напряжение. Для таких людей пища - это источник энергии. Из этого исходят другие принципы:Питаться нужно, когда наступает физический голод;Нельзя допускать сильного голода;Трапеза должна быть неспешной, красивой, в приятной обстановке. Быстро вкинуть в себя даже полезные продукты - это не по интуитивному питанию;Не употреблять продукты с усилителями вкуса, так как они пробуждают аппетит и голод становится больше психологическом (о том, как с ним справиться, мы говорили в другом материале);Нужно есть продукты, в которых реально есть потребность. Именно необходимость, а не желание является основным мотиватором к принятию пищи.Интуитивное питание является весьма и весьма удобным способом привести себя к хорошему гармоничному состоянию. В нем будут отсутствовать срывы, вес станет стабильным, настроение уравновешенным. Низкий уровень самодисциплины - главный мотиватор для перехода на интуитивное питание.Как перейти на интуитивное питание?Во-первых, откажитесь от диет. Это существенные лишения, а это не по принципам интуитивного питания. Главное - это комфорт и гармония.Во-вторых, полюбите свое тело. Нет идеальных людей, они только на картинках. Ваше тело может быть другим и это не страшно. Сохраняйте любовь к себе, работайте над своим мироощущением, мотивацией. Если хотите изменений, не останавливайтесь только на правильном питании, а подключите активность в виде тренажерного зала, походов в бассейн, велоспорта.Подключите интуицию. Действуйте с едой не исходя из своих желаний, а выбирайте, основываясь на знаниях из книг, литературы, фильмов. Это касается не только качества пищи, но и количества. Слушайте свое тело - если организм вам говорит, что пора кушать, не откладывайте это решение. При этом отличайте реальный и психологический голод. Пища не должна быть вашим врагом, она является важным источником энергии и силы. И получайте удовольствие от каждого съеденного кусочка!