Британский ученый считает, что горячая ванна так же полезна, как занятия спортом

Чарльз Джеймс Стюард, кандидат наук Университета Ковентри, занимается изучением влияния физических нагрузок на тело человека. За несколько лет исследований он пришел к выводу, что горячая ванна или пребывание в сауне оказывают на тело человека такой же эффект, как занятия в тренажерном зале.До недавнего времени сходство спорта и горячих ванн было не доказано, однако в последние десятилетия количество исследований на эту тему возросло. И увеличилось количество доказательств. Регулярный прием горячих ванн, горячий гидромассаж или сауна помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также оказывают другие положительные воздействия на организм человека.Результаты исследований показали, что регулярный прием ванн с гидромассажем или посещение сауны оказывают на организм такое же влияние, как аэробные упражнения низкой и средней интенсивности: ходьба, бег трусцой и езда на велосипеде.В составе группы исследователей из Университета Ковентри Чарльз Джеймс Стюард сравнил сходства и различия между физиологическими реакциями на упражнения и нагревание. Для этого добровольцам было предложено одинаковое количество времени затратить на купание в гидромассажной ванне и езду на велосипеде умеренной интенсивности. Хотя упражнения оказались более эффективны для увеличения расхода энергии, ученые обнаружили сопоставимое повышение температуры тела и частоты сердечных сокращений. Ультразвуковое обследование сосудов также показало увеличение кровотока, одинаковое в обоих случаях.Долгосрочные исследования вне лаборатории доказали, что применение тепла в состоянии покоя, или то, что ученые любят называть «пассивным нагревом», может быть приятным, практичным и действенным для улучшения здоровья.Однако, ученые делают упор на то, что горячая ванна не сможет в полной мере заменить тренировки в зале. Специалисты рекомендуют ванны и сауну лишь для усиления эффекта от занятий спортом.