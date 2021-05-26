Американские медики перечислили признаки скорой смерти

Американские врачи перечислили симптомы, свидетельствующие о скорой смерти.

По данным Национального института здоровья США, наиболее частым симптомом перед смертью является тяжелая одышка и ощущение нехватки кислорода.

Вторым частым признаком врачи называют чувство тревоги и депрессию. Кроме того, пациенты перед кончиной часто чувствуют сильную усталость и сонливость.

Специалисты подчеркнули, что все эти симптомы по отдельности не свидетельствуют о скорой смерти, однако у человека с серьезным заболеванием или ухудшающимся здоровьем это может быть признаком приближающейся кончины.


Кроме того, перед смертью у человека снижается внимательность, становятся холодными руки и ноги, теряется аппетит и желание пить.
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