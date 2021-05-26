Психосоматика: какие болезни могут возникнуть

Все болезни от нервов - как часто вы слышите такую фразу и думаете, что это глупость какая-то? Спешим вам сообщить - психосоматика существует. Не нужно относиться легкомысленно к таким суждениям.Что такое психосоматикаПсихосоматика в переводе с греческого означает душа и тело. С медицинской и психологической точки зрения это означает влияние психологических факторов на физическое состояние и развитие болезней различного спектра. При этом тело гораздо сложнее, чем мы думаем: нет достоверного понимания, как переживания сказываются на физиологии и приводят к появлению недугов.Даже обычная простуда не появляется на пустой почве. У такого заболевания тоже имеются внутренние причины. Например, человек не контролирует свои эмоции, излишне реагирует на различные ситуации. Эти чувства поглощают нервную систему, выделяя определенные гормоны, что может как помочь иммунитету, так и навредить ему. В итоге может снизиться сопротивляемость различным инфекциям, заболевание развивается гораздо легче. Злоба, раздражительность, нервозность, агрессия - все это способствует ухудшению состояния здоровья.Какие болезни развиваются из-за психосоматикиВ современной медицине имеется немало классификаторов болезней из-за психосоматики. Одна является наиболее удобной для широкого круга пользователей - таблица причин болезней Луизы Хей. В основе заложены распространенные недуги, психологические причины их появления, а также методы лечения заболеваний аффирмации. Под последним непонятным словом понимается вербальная установка в подсознании человека. Это позволяет улучшить не только психологическое, но и физическое состояние.Приведем несколько примеров из таблицы:Психологические отклонения - страхи, самокритика, агрессия, напряжение, чувство незащищенности;Глазные заболевания - отсутствие веры в хорошее будущее, нежелание мириться с личными трудностями, семейными проблемами, злой взгляд на жизнь;Болезни в отоларингологии - подавление собственных чувств, аутоагрессия, излишняя чувствительность;Недуги дыхательной системы - неумение брать ответственность, споры, игнорирование проблем, страх жить, депрессия.Помните, что болезней из-за психосоматики множество и причин тоже. В каждой из них нужно разбираться и искать соответствующие причины в вашей жизни.Как применять знания из таблицы Луизы Хэй? Для этого поступите так:Найдите болезнь в таблице;Проанализируйте события и эмоции, полученные в их ходе, сопоставьте их с причинами из таблицы;Настройтесь на изменений, найдите установки, которые помогут вам это сделать. Чаще всего это мысли в подобном ключе: Я никогда не повторю события, которые привели к болезни;Повторяйте аффирмации из способа лечения несколько раз;Проявляйте осмысленность каждой формулировки, подкрепляйте свои мысли верой в то, что выздоровите. Подсознание сделает свое дело;Ежедневная медитация позволит закрепить эффект.Помните, что таблица - не единственная методика, есть и другие классификации, позволяющие людям достигать нужного результата. Главное - верить в то, о чем вы думаете, поменять свое прежнее мышление и начать жить по-новому.Немного советов об аффирмацияхВаши утверждения для подсознания являются единственно верными. Есть только ваше собственное Я и ваши установки. Все формулировки должны произноситься в настоящем времени. Ведь это представление того, как это уже должно работать.Будьте позитивны. Только положительный заряд позволит избавиться от болезней и сохранять собственный настрой и хорошее физическое состояние. Никаких частиц “не” в ваших утверждениях. Это не сработает в психосоматике.Максимально правдоподобные формулировки - используйте их. При этом они должны быть короткими, простыми, содержательными. Верьте в результат и всё получится!