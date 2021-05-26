При каких болезнях искажается восприятие запахов

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У переболевших коронавирусом людей могут развиваться паросмия и гипосмия, однако COVID-19 — не единственная причина таких проблем. Кандидат меднаук, лор-врач Владимир Зайцев рассказал информационно-обозревательному журналу "Слово и Дело", какие болезни нарушают восприятие запаховИскаженное восприятие ароматов — паросмия — часто развивается после COVID-19, как и гипосмия (потеря обоняния в легкой или средней степени), но у таких расстройств существуют и другие причины. Зайцев объяснил, что обонятельные луковицы расположены в носовой полости, поэтому любой воспалительный процесс в слизистой оболочке носа может как ухудшать обоняние, так и искажать его.К паросмии и гипосмии могут приводить такие факторы, как острый ринит и обострение хронического ринита, полипы в носу, неврологические проблемы, искривление носовой перегородки и травмы носа. Искажение или снижение способности воспринимать запахи может быть серьезной проблемой, так как человек лишается одного из способов взаимодействия с миром."Обратимы ли изменения? Если это не последствия нейротропного вируса, который повредил нервную систему и обонятельные луковицы, то обоняние, как правило, восстанавливается через время. Если же речь идет о нейротропном вирусе, то гипосмия и паросмия могут остаться навсегда", — сказал Зайцев.