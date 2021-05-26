Почти 20 поводов проверить свое давление прямо сейчас

В каких ситуациях стоит задуматься над своим давлением? В данном разборе мы приводим факторы риска и симптомы, каждый из которых должен стать поводом, чтобы заинтересоваться этим вопросом.Артериальное давление может быть повышенным у человека в течение многих лет практически без симптомов. Поэтому гипертонию часто называют «молчаливым убийцей». Со временем у этой болезни могут развиваться тяжелые осложнения, включая инфаркт миокарда, ишемический инсульт, сердечную недостаточность, нарушение работы почек, деменцию и другие. Чтобы этого не случилось, ее нужно диагностировать на ранних стадиях и лечить.Рекомендаций, как часто проверять артериальное давление, не существует. Например, британская Национальная система здравоохранения (NHS) советует делать это «в любой момент, если волнуетесь на этот счет». Измерить давление можно самостоятельно или на приеме у врача (это может быть посещение специалиста по любому другому поводу).Повышенным считают артериальное давление выше 120/80 мм рт.ст. Однако не каждый человек, который «словил» более высокий показатель при однократном измерении, – гипертоник. Диагноз гипертонии ставят, если при измерении давления в кабинете врача оно оказалось выше 140/80 мм рт.ст. не менее двух раз. Для подтверждения диагноза может быть проведено суточное мониторирование давления.Симптомы гипертонииСимптомы гипертонической болезни неспецифичны, то есть, могут появляться по другим причинам. Их периодическое появление – повод измерить артериальное давление.Головная больАмериканская кардиологическая ассоциация указывает, что головную боль нельзя назвать стандартным симптомом гипертонии. Сильная головная боль обычно сопутствует не обычному течению гипертонию, а гипертоническому кризу (в этом случае есть риск повреждения сосудов). О нем может говорить артериальное давление выше 180/120 мм рт.ст. Это неотложное состояние, при котором необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.Однако головная боль фигурирует в качестве неспецифического симптома высокого гипертонии в руководствах по этой болезни. Людям, которые от нее страдают, целесообразно проверить артериальное давление.Носовые кровотеченияЭтот симптом, наряду с головной болью, более характерен для гипертонического криза. То есть, на фоне очень высокого артериального давления он говорит о необходимости вызвать скорую помощь. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует обратиться за медицинской помощью при сильной головной боли и носовом кровотечении, даже если уровень артериального давления неизвестен.Более редкие симптомыНечеткое зрение. Этот симптом может появляться на фоне осложнений гипертонии со стороны глаз. При восстановлении контроля над артериальным давлением он может уходить.Головокружение также чаще появляется не на начальных стадиях болезни. Оно, наряду с потерей равновесия, может говорить о нарушениях кровообращении в головном мозге и даже об инсульте.Красные точки на глазах (кровоизлияния под конъюнктивой). Они нередко сопутствуют гипертонии, хотя врачи не считают, что она является их причиной.Приливы жара и крови к лицу – следствие расширения сосудов. Они могут случаться внезапно или в ответ на воздействие внешних факторов. Это неспецифический симптом (он также может сопровождать стресс, физическую нагрузку), при котором не помешает проверить давление.Факторы риска гипертонииПоскольку у гипертонии очень мало клинических проявлений, важно знать факторы которые увеличивают вероятность ее появления. К ним относят:Гипертонию у кровных родственников.Возраст (чем старше человек, тем выше риск)Пол (у мужчин до 64 лет гипертония развивается старше).Хронические болезни почек.Низкий уровень физической активности.Нездоровую диету (особенно – с большим содержанием соли).Лишний вес, ожирение.Злоупотребление алкоголем.Апноэ во сне.Сахарный диабетВысокий уровень холестерина в крови.Стресс.Курение.Не существует конкретных рекомендаций, сколько факторов риска гипертонии нужно иметь, чтобы периодически проверять уровень артериального давления. Но их многообразие намекает на то, что это пойдет на пользу практически каждому.