Топ-5 продуктов, которые помогают замедлить старение кожи

Никто не застрахован от старения, и с каждым годом мы высматриваем в зеркале новые морщинки. Однако медики уверены, что правильно составленный рацион поможет замедлить процесс старения кожи.АвокадоПлоды авокадо чрезвычайно богаты полезными жирами и витаминами. Этот плод буквально лопается от жирных кислот, причем как ненасыщенных, так и насыщенных, которых в два раза больше. Авокадо помогает нормализовать вес и благоприятно сказывается на состоянии кожи. Витамин А ускоряет процесс регенерации, восстанавливая возрастную кожу, а жирные кислоты реставрируют липидный барьер. Витамин Е – антиоксидант, который борется с последствиями окислительного стресса, предупреждает признаки фотостарения, борется с морщинамиКрасная рыбаС возрастом наша кожа теряет влагу, а в красной рыбе содержатся жирные омега-3 и омега-6 кислоты, которые защищают клеточную мембрану эпителия, помогая удерживать влагу. В результате кожа становится упругой и заломы на ней не превращаются в морщины.Оливковое маслоВ составе оливкового масла есть витамины А, D и Е, и каждый из них необходим для поддержания здоровья кожи. Витамина А, например, защищает ее от фотостарения, витамин D – снижает воздействие УФ-лучей, а витамин Е – препятствует разрушительному для кожи перекисному окислению липидов.КивиЭтот фрукт очень полезен для организма, в том числе и для кожи. Он богат витаминами Е и С, которые помогают поддерживать лицо молодым и здоровым.МорковьСтоит добавить в свой рацион и морковь, потому что в этом овоще много бета-каротина и ретинола, которые защищают кожу от повреждений свободными радикалами, замедляя процесс старения.