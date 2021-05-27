Доктор Крис Стил: омега-3 могут быть опасны для сердца
Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 обычно объявляются одними из лучших питательных веществ, когда речь заходит о профилактике болезней сердечно- сосудистой сферы. Но доктор Крис Стил заявил в интервью телеканалу ITV, что полезный эффект омега-3 зависит от формы их употребления.
Пользу организму приносит потребление натуральных источников жирных кислот. Использование омега-3 как дополнительных добавок к рациону может быть опасным для сердца, допускает Крис Стил. Он заметил, что
«многие люди предпочитают получать их с витаминами, что оказывает серьезную нагрузку на сердце и сосуды».
Какие же продукты содержат данный тип жирных кислот? Эксперт перечислил
жирные сорта морской рыбы и морепродукты,
семена льна и льняное масло,
пророщенные зерна пшеницы,
орехи,
цветная капуста и брокколи.
Кому противопоказан прием добавок с омега-3? По данным журнала Европейского кардиологического общества Cardiovascular Pharmacotherapy, он противопоказан людям с высоким уровнем липидов в крови.
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