Доктор Крис Стил: омега-3 могут быть опасны для сердца

Известный британский медик Крис Стил предупредил о возможной опасности приема омега-3 для сердца и сосудов.Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 обычно объявляются одними из лучших питательных веществ, когда речь заходит о профилактике болезней сердечно- сосудистой сферы. Но доктор Крис Стил заявил в интервью телеканалу ITV, что полезный эффект омега-3 зависит от формы их употребления.Пользу организму приносит потребление натуральных источников жирных кислот. Использование омега-3 как дополнительных добавок к рациону может быть опасным для сердца, допускает Крис Стил. Он заметил, что«многие люди предпочитают получать их с витаминами, что оказывает серьезную нагрузку на сердце и сосуды».Какие же продукты содержат данный тип жирных кислот? Эксперт перечислилжирные сорта морской рыбы и морепродукты,семена льна и льняное масло,пророщенные зерна пшеницы,орехи,цветная капуста и брокколи.Кому противопоказан прием добавок с омега-3? По данным журнала Европейского кардиологического общества Cardiovascular Pharmacotherapy, он противопоказан людям с высоким уровнем липидов в крови.