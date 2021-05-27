Названы продукты, способные ускорить процесс старения

Пищевые привычки, которые вредят здоровью.Кожа — самый большой орган нашего тела, и все, что мы едим, на нее влияет. Узнайте, какие продукты и напитки могут стать причиной преждевременного старения кожи.Есть продукты, которые негативно сказываются на состоянии кожи и ускоряют процессы старения. Эксперты советуют отказаться от некоторых пищевых привычек, чтобы избежать преждевременных изменений.1. Острая пищаКое-кто любит погорячее… а кому-то пряности и специи могут добавить пару-тройку лет. Острая пища способствует расширению кровеносных сосудов и плохо сказывается на коже, склонной к куперозу. Сосуды могут лопаться, на лице могут появиться пурпурные пятна. Если у вас розацеа (часто встречающаяся у женщин после менопаузы), употребление специй может вызвать обострение.2. МаргаринБольшинство маргаринов, особенно твердых, содержат трансжиры. Они повышают уровень «плохого» холестерина, снижают уровень «хорошего» и вызывают воспаление во всем теле. Все это неизбежно ускоряет старение тела, как снаружи, так и внутри.3. Газированные и энергетические напиткиЧем больше газированных и энергетических напитков вы употребляете, тем быстрее стареют клетки вашего организма. Причина — в избытке калорий и добавленного сахара. Результат злоупотребления газировкой — ранние морщины, истончение зубной эмали, кариес, увеличение веса, повышение риска инсульта и деменции.4. Мясо на угляхУченые выяснили, что при разжигании мангала и жарке мяса на гриле выделяется большое количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Большинство ПАУ представляют собой канцерогены — попадая в организм, они могут влиять на структуру ДНК и увеличивать риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, употребление «обугленного мяса» повышает риск сердечных заболеваний и диабета.5. Переработанное мясоСосиски, колбасы, бекон, мясные нарезки и другие продукты из переработанного мяса также не способствуют сохранению молодости. В их составе немало химических консервантов и солей, которые могут провоцировать обезвоживание и вызывать воспалительные процессы. Кроме того, они негативно влияют на уровень витамина C, который участвует в синтезе коллагена и отвечает за упругость кожи.6. АлкогольСухая дряблая кожа, круги под глазами, ранние морщины — все это последствия увлечения алкоголем. Алкоголь вызывает обезвоживание, которое ослабляет защитный барьер кожи, а также истощает запас витамина А в печени — мощного антиоксидантом, защищающего кожу от вредных факторов окружающей среды.7. КофеинНапитки с высоким содержание кофеина также могут вызывать обезвоживание. В результате кожа перестает справляться с выведением токсинов, истончается, становится более сухой, морщинистой и уязвимой для внешних воздействий. Поэтому, если хотите сохранить молодость кожи надолго, злоупотреблять кофе определенно не стоит.