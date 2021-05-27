Малышева рассказала, как действует свекольный сок при гипертонии

По словам Елены Малышевой, потребление сока, полученного из сырой свеклы, способствует снижению высокого артериального давления.Малышева рассказала зрителям своей программы, как действует свекольный сок при гипертонии. Она напомнила, что развитию этого заболевания содействует сужение сосудистых стенок, которое может происходить с возрастом. В свою очередь,«свекольный сок содержит вещества, которые расширяют стенку сосуда».Малышева добавила, что подобным сосудорасширяющим эффектом обладает закись азота, которую организм начинает вырабатывать, стимулируемый компонентами сока свеклы. Подчеркивая то, насколько полезным может быть его питье при гипертонии, доктор медицинских наук заметила, что«снижение давления с помощью свекольного сока сравнимо с отказом от соли и занятиями спортом».По словам врача, действие сока проявляется в результате регулярного приема одного стакана на протяжении нескольких недель. Но перед его питьем следует уточнить возможные индивидуальные противопоказания.