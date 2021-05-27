Развенчаны популярные мифы о сухих завтраках

Ошибочно считать сухие завтраки очень полезными.В далеком 1906 году, сидя в большой кухне своего мичиганского санатория доктор Джон Харви Келлог с увлечением колотил молотком по горстке пшеничных и кукурузных зерен. Кухней, правда, это место назвать было сложно, потому что благодаря усилиям доктора оно скорее походило на лабораторию. Из двух братьев Келлогов именно Джон был идеалистом и исследователем. Он мечтал создать совершенный вегетарианский завтрак для своих пациентов, так как считал опасным для здоровья употребление мяса. Впрочем, такого же мнения он был и о занятии сексом. Диетология в то время являлась почти шарлатанской наукой, и по какому принципу Джон отделял зерна от плевел, нам узнать не дано. Однако его усилия возымели успех. Несмотря на сугубо растительное происхождение продуктов, вошедших в смесь, завтраки оказались сытными, к тому же готовить их можно было заранее, а утром лишь замачивать. Доктор Келлог с радостью кормил ими своих пациентов и считал, свою миссию на этой грешной земле вполне успешной.А в это время его брат Уилл Кейт, бизнесмен по натуре, искал способ сколотить капитал. Он видел, как с каждым годом молодая страна открывает возможности и перспективы, настойчиво наращивая темп жизни, и вместе со своими соотечественниками пытался угнаться за американской мечтой. Когда опыты Джона увенчались успехом, Уилл сообразил, что с помощью этого изобретения время можно легко превращать в деньги. Таким образом, вместе с кукурузными хлопьями он стал продавать американцам их утренние минуты, которые раньше уходили на приготовление яичницы с ветчиной, оладий или салата.В последующие восемьдесят лет фирма Kellogg’s и появившиеся во множестве, другие компании по производству сухих завтраков, без особых проблем наполняли желудки и облегчали кошельки представителей разных стран и народов.Но человечество не прекращало погоню за успехом, а фавориты гонки – американцы продолжали побивать свои собственные рекорды. В девяностые годы жители этой фантастической страны уже перестали не только готовить, но и спокойно вкушать свою утреннюю порцию калорий в семейном кругу. Гамбургеры, хот-доги, чипсы и крекеры, которыми можно было харчеваться просто на ходу стали вытеснять собой сухие завтраки. А тут еще и британские ученые принялись посыпать свежие раны хлопяных бизнесменов крупной солью неприятных фактов. Тщательно исследовав калорийность и содержание этого, по всеобщему мнению, полезного продукта эксперты влиятельной и независимой Food Commission пришли к выводу, что по своей пользе сухие завтраки мало чем отличаются от шоколадных пирожных и печенья. Англичан конечно можно было заподозрить в предвзятости, ведь, по их мнению, ничего нет лучше традиционной овсянки на завтрак, но уж в некомпетентности или подтасовке ни в коем случае.Производители предприняли ряд попыток восстановить подмоченную репутацию сухих завтраков. И в какой-то мере им это даже удалось. Да и в целом не все оказалось так плохо. Восемьдесят лет продвижения в массы этой, ставшей уже привычной, еды, породили в умах потребителей множество стереотипов играющих на руку тем, кто делал на ней деньги.Итак, посмотрим, что же находится внутри коробок, которые уже несколько лет как водворились и на полках украинских супермаркетов.Завтрак завтраку розньВо всех сухих завтраках первую скрипку играют зерновые. Сириэелс, мюсли, хлопья, подушечки, шарики, звездочки готовятся из пшеничной и кукурузной муки, овса, риса, ржи. Тем не менее, они различаются по технологии изготовления и составу.Самыми полезными считаются сырые сириэлс или мюсли с фруктами и ягодами. Они практически не содержат жира, сохраняют натуральные витамины, но нередко отдают мукой и требуют долгого размачивания – иначе их не разжуешь.Гораздо вкуснее всевозможные хлопья типа корн-флейкса. Но, как известно, сладкая жизнь чревата лишними калориями. Эти смеси сдабривают сахаром, медом или шоколадом.Особняком стоят так называемые «кранчи» — хлопья, обжаренные с маслом: в них самое высокое содержание жиров, а при тепловой обработке в хлопьях распадаются полезные вещества.Последняя группа — воздушные шарики, колечки, звездочки: исходные ингредиенты не поджаривают, а «вздувают». Меньше жира, но больше сахара.Теперь вернемся ненадолго к братьям Келлог, которые своим талантом создания сказок и мифов могли бы потягаться с самими братьями Гримм. Благодаря им, многие из нас до сих пор уверенны, что сухие завтраки низкокалорийная, полезная для детей, диетическая, здоровая пища.Проглотил — и будь здоров!Уилл Кейт и Джон Харви Келлоги действительно заварили крутую кашу в голове у потребителей сухих завтраков. В начале двадцатого века представления о здоровом образе жизни довольно сильно отличались от нынешних. В санатории доктора Келлога пациентам прописывали половое воздержание, вегетарианство, спорт и ежедневные 30-литровые клизмы. Кукурузные и овсяные хлопья тоже вошли в список самого необходимого для поддержания здоровья. С современной же точки зрения сухие завтраки питательны, содержат достаточно витаминов, особенно группы В, клетчатку, но диетическим и лечебным продуктом их назвать сложно.Люди же, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ожирением, аллергиями должны употреблять их весьма осмотрительно.Завтраками сыт не будешь?Бытует мнение, что на сухих завтраках можно похудеть. Что ж, для достижения заветной цели придется ими не только завтракать, но и обедать, а от ужина отказаться вообще. При этом, необходимо будет принимать меры, что бы съедать их как можно меньше, например портить себе аппетит, «читая за завтраком советские газеты», как это делал доктор Борменталь или разглядывать модные журналы с фотографиями стройных красавиц. Возможно, через месяца три подобных издевательств над желудком и нервами, вам удастся сбросить пару лишних кило. Впрочем, так можно похудеть и на пельменях. А дело все в том, что мюсли, хлопья и подушечки состоят из злаков, которые очень калорийны. К тому же в отличие от мясной пищи они перевариваются без дополнительных энергетических затрат. Прибавьте к злакам сахар, сладкие сухофрукты или шоколад, жир, молоко и вы получите большой кусок торта в качестве утренней трапезы. Впрочем, искушенным борцам с весом это уже давно известно. Калорийность сухих завтраков составляет от 320 до 450 ккал. на 100 грамм. Для примера, активно рекламируемые сейчас низкокалорийные завтраки содержат около 350 ккал. Всего 100 грамм сухих хлопьев по сумме калорий могут представлять собой: килограмм яблок или пару килограмм овощного салата, 4 яйца или почти четверть курицы гриль, полкило картофеля или литр кефира. А для их полного сжигания понадобится не менее часа интенсивных занятий аэробикой.Что бы дитя не кушало, лишь бы маму слушалоГастрономическим изыском сухие завтраки не назовешь, тем не менее, дети их обожают и не только благодаря рекламе. В свое время наши мамы и бабушки, что бы без истерик накормить ребенка кашей прибегали к различным хитростям. Чаще всего добавляли побольше сахарку и бросали горстку изюма. Создатели сухих завтраков ничего нового в этом плане не придумали. Детская еда делается как можно более сладкой. Среди инноваций – попытки превратить пищу в игрушку, для чего звездочки и подушечки покрываются разноцветными красителями. Ни сахар, ни краска пользы кушанью не прибавляют. Однако детские завтраки нередко содержат дополнительные витамины и кальций, и эти добавки проливаются бальзамом на души легкомысленных мамаш.Некоторые детские врачи категорически против сухих завтраков и ставят их в один ряд с чипсами и газированными сладкими напитками. Их аргументы сводятся к тому, что обычная домашняя каша гораздо полезнее, а в сухих завтраках содержится много сахара и насыщенных жиров, что может привести к излишнему весу с детства. К тому же, некоторые виды завтраков, особенно глазированные, могут вызвать аллергические реакции.Другие детские диетологи этот вид питания одобряют, но не безоговорочно. Например, не рекомендуется использовать мюсли в питании детей до шести лет: кишечнику ребенка трудно переварить содержащиеся в них грубые волокна. Тем не менее, сторонники сухих завтраков считают, что этот продукт может решить вопрос недостатка злаков в рационе детей школьного возраста, ведь после шести лет дети почти перестают, есть каши.