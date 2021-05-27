Главные причины появления акне во взрослом возрасте

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Высыпания могут быть связаны с гинекологическими проблемами.Чаще всего появление высыпаний на коже различного типа ассоциируется с подростковым возрастом. Однако, что может вызвать появление акне у женщин во взрослом возрасте.Локализация высыпаний может быть сосредоточена в областях спины, бедер, груди, паха.Отметим, что во взрослом возрасте процесс образования акне происходит на более глубокие участки, в соответствии с длительным и серьезным лечением.Какие факторы влияют на развитие акне во взрослом возрасте?Женщины могут встретиться лицом к лицу с типичной подростковой проблемой в виде акне в результате развития заболеваний эндокринной системы и гинекологических нарушений.Согласно основой данного нарушения является гормональный дисбаланс, спровоцировать который может множество факторов:нарушение МЦ: угревую сыпь перед наступлением менструации провоцирует повышенная концентрация гормонов андрогенов, которые в свою очередь влияют на выработку в избыточном количестве кожного сала;период беременности: обычно угри или акне проходят после первого триместра; причиной их появления во время беременности являются прыжки гормона прогестерона, который усиливает функционирование сальных желез;климакс: при перестройке организма во время климакса происходит и в первую очередь гормональные изменения, когда уровень женского гормона эстрогена уменьшается, а мужского — тестостерона, наоборот увеличивается. Это в свою очередь отражается на состоянии кожи. Так она становится сухой и теряет упругость, а сальные железы производят в избыточном количестве секрет.Именно при колебании гормонов высыпания приобретают устойчивую форму и переходят в хроническое течение.Конечно же на состояние гормональной системы влияет наше психоэмоциональное самочувствие (частые стрессы), склонность к аллергической реакции.ТактикаНе всегда поверхностное отношение к появлению прыщей является целесообразным. Конечно обращение к косметологам это лучше, чем ничего или самостоятельное проведение их устранения. Однако, чтобы понять причину и правильно ее устранить необходимо в первую очередь обратиться к врачу гинекологу или дерматологу.Поэтому оптимальным вариантом будет соблюдение схемы, когда косметолог решает проблему эстетики кожи, а врач дерматолог или гинеколог на основании соответствующего обследования проводит лечение. Так чаще всего назначаются гормональные препараты (например, КОК), которые дают возможность нормализовать МЦ женщины и уровень гормонов.Обращайте внимание на ваш образ жизни, избегайте стрессов, правильно и разнообразно питайтесь, будьте физически активными и проходите обязательный ежегодный check-up. Это позволит снизить вероятность ряда заболеваний, в том числе и гормональных нарушений.