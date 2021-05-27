Названы причины воспалений в ротовой полости

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Стоматиту подвергаются люди, которые имеют слабый иммунитет.Стоматит — это патологический процесс для которого характерно развитие воспаления в слизистой оболочке ротовой полости.Основным признаком стоматита является появление небольших язв на внутренней поверхности щек и губ, языка, десен и других участках полости рта. Заболевание может быть как самостоятельным, так и выступать симптомом одного из патологических процессов.По статистическим данным чаще всего стоматиту подвергаются именно дети или взрослые которые имеют слабый иммунитет.Какие виды стоматита существуют?Катаральный стоматит для которого характерно формирование небольших очагов на слизистой оболочке, при этом болевые ощущения и отек не являются сильно выраженными.Язвенный стоматит характеризуется поражением значительной площади слизистой оболочки рта, вследствие чего образуются язвы, которые болят и кровоточат.Афтозная форма стоматита может возникнуть на различных участках ротовой полости, в том числе и на губах. Образующиеся язвы характеризуются наличием красного обрамления.Гангренозный стоматит: соответственно названию данная форма заболевания является сложной в плане лечения. Площади поражения являются достаточно большими с последующим отторжением некротических масс.ПричиныОснову патологического процесса составляют бактерии, вирусы, грибки. Возможно повреждение вследствие аллергии, ожога и др. Однако, чтобы запустить развитие стоматита необходимое действие определенных провоцирующих факторов, к которым относятся:несоблюдение гигиены полости рта;инфекционное поражение зубов (например, кариес);заболевания органов ЖКТ;повреждение слизистой рта;ослабление иммунной системы;дефицит определенных витаминов, особенно группы В.Симптомы, что будут указывать на развитие стоматитаПервоначально больной начинает замечать появление в ротовой полости небольших ран или язв. Слизистая оболочка становится гиперемированной, а на языке и деснах появляется белый налет. Дополнительно возникают следующие состояния:болевые ощущения, которые усиливаются при приеме пищи;кровоточивость образованных язв;неприятный запах изо рта;чрезмерное слюноотделение.Не является исключением повышение температуры тела.Отметим, что развитие клинической картины стоматита может иметь определенные различия в зависимости от типа возбудителя. Например, в случае бактериальной инфекции образованные поражения будут сопровождаться гнойными высыпаниями, с последующим их переходом в язвы, а при грибковых поражениях — появляется типичный белый налет.На интенсивность симптомов будет влиять возраст и состояние иммунной системы. Так детям труднее сопротивляться определенным инфекциям и сам патологический процесс может сопровождаться интоксикацией организма.Диагностика и лечениеУстановление диагноза происходит путем осмотра полости рта с дополнительным проведением лабораторных анализов крови и взятием соскоба с пораженных участков.Согласно этому тактика лечения будет зависеть от возбудителя и формы заболевания. Так устранение стоматита происходить в результате проведения комплексной терапии с применением медикаментозных препаратов (например, антибиотики или противогрибковые), местной обработкой пораженных участков (антисептики, ранозаживляющее препараты). Особое внимание уделяется питанию, поскольку употребляемые продукты не должны травмировать или раздражать слизистую.Основной профилактикой стоматита является соблюдение гигиены рук, правильный и регулярный уход за полостью рта, профилактические осмотры у стоматолога и своевременное лечение заболеваний зубов и десен.Важно понимать, что в случае отсутствия необходимого лечения патологический процесс будет только увеличивать свои масштабы переходя на другие участки — миндалины, горло. Поэтому при появлении симптомов заболевания сразу обратитесь к врачу.