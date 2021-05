Ученые: простой анализ поможет различить миокардит и инфаркт

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые из Национального центра сердечно-сосудистых исследований Испании (CNIC) определили первый биомаркер миокардита в крови, сердечного заболевания, которое ошибочно принимают за инфаркт миокарда. При этом диагностика миокардита в клинической практике остается сложной задачей.Исследование, проведенное доктором Пилар Мартин и опубликованное в The New England Journal of Medicine, обнаружило присутствие микроРНК miR-721 в крови пациентов с миокардитом.Генеральный директор CNIC доктор Валентин Фустер подчеркивает, что эти результаты имеют первостепенное значение, поскольку они устанавливают первый подтвержденный маркер крови с высокой чувствительностью и специфичностью (> 90%) для миокардита.Это позволит клиницистам отличить заболевание от других кардиомиопатий, таких как острый инфаркт миокарда, инфаркт миокарда с необструктивными коронарными артериями (MINOCA) и других воспалительных заболеваний аутоиммунного происхождения.«Наше открытие имеет большой потенциал в качестве ценного клинического инструмента для точной и неинвазивной диагностики миокардита по небольшим каплям крови», - отмечает доктор Мартин.