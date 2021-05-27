Ученые: простой анализ поможет различить миокардит и инфаркт

Ученые из Национального центра сердечно-сосудистых исследований Испании (CNIC) определили первый биомаркер миокардита в крови, сердечного заболевания, которое ошибочно принимают за инфаркт миокарда. При этом диагностика миокардита в клинической практике остается сложной задачей.

Исследование, проведенное доктором Пилар Мартин и опубликованное в The New England Journal of Medicine, обнаружило присутствие микроРНК miR-721 в крови пациентов с миокардитом.

Генеральный директор CNIC доктор Валентин Фустер подчеркивает, что эти результаты имеют первостепенное значение, поскольку они устанавливают первый подтвержденный маркер крови с высокой чувствительностью и специфичностью (> 90%) для миокардита.

Это позволит клиницистам отличить заболевание от других кардиомиопатий, таких как острый инфаркт миокарда, инфаркт миокарда с необструктивными коронарными артериями (MINOCA) и других воспалительных заболеваний аутоиммунного происхождения.

«Наше открытие имеет большой потенциал в качестве ценного клинического инструмента для точной и неинвазивной диагностики миокардита по небольшим каплям крови», - отмечает доктор Мартин.
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