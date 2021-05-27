Врач Кэти Макманус назвала продукты, которые лучше не есть гипертоникам
Когда речь заходит о гипертонии и мерах, защищающих от ее осложнений и позволяющих лучше контролировать АД и самочувствие, особое значение придается питанию – об этом в интервью Express Health рассказала глава департамента питания доктор Кэти Макманус. В разговоре с журналистом она отметила, что повседневный рацион «может иметь огромное влияние на кровяное давление человека».
«Соленая и сладкая пища, а также продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, употребляемые часто или регулярно, могут сделать ваше кровяное давление повышенным», - предупреждает врач.
Почему так опасны соленые огурцы? По словам Кэти Макманус, гипертоникам их лучше не есть – один такой овощ среднего размера может содержать до 800 мг натрия. Врач напомнила, что
«увеличение натрия в рационе увеличивает и давление на кровеносные сосуды, поскольку в них начинает поступать больше жидкости».
Эксперт уточнила, что рекомендуемые сегодня нормы ограничивают потребление натрия взрослыми людьми до 2,4 граммов в день. С учетом этого стандарта, всего три съеденных соленых огурца в день могут увеличить риск высокого кровяного давления.
Также Кэти Макманус заметила, что гипертоникам могут особенно серьезно вредить соленья давней консервации – чем дольше овощи хранятся в консервных банках и рассольных жидкостях, тем больше натрия они вбирают.
Другие продукты, которые лучше не есть гипертоникам.
Готовые к употреблению соусы, консервированные соки и супы, томатные соусы, соевый соус и замороженные продукты – все они отличаются большое количеством соли.
Сыр, особенно плавленый, маргарин, майонез – даже очень малые дозы содержат достаточно натрия, чтобы поднять уровень артериального давления.
Переработанное мясо: колбасные изделия и все виды мясных полуфабрикатов или вяленого мяса также содержат слишком много натрия.
Резюмируя, врач дала совет о том, что
«следует выбирать закуски и продукты с низким содержанием натрия – 140 мг или меньше на порцию».
Эксперт подчеркнула, что по возможности нужно есть только свежие продукты и здоровые блюда домашнего приготовления.
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