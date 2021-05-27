Как понять, что щитовидка не в порядке, и какие продукты для нее полезны

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Щитовидная железа – маленький, но очень важный "дирижер" в нашем организме: сбой в работе этого органа ведет к массе проблем со здоровьем. Медицинское сообщество огласило Всемирным днем щитовидной железы. Поэтому самое время разобраться, чем так важен этот орган, к чему ведет дисбаланс гормонов щитовидной железы и как поддержать щитовидку с помощью здорового образа жизни и питания. А разобраться во всем этом нам помогла наш постоянный эксперт, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская.Адекватная физическая активность, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек помогут поддержать уровень гормонов щитовидной железы в норме. Но почему же к этому маленькому органу в форме бабочки у нас на шее столько внимания?Почему здоровая щитовидка – залог хорошего самочувствия?Щитовидная железа хоть и имеет размер около 4 см, но ее смело можно назвать одним из важнейших органов. Гормоны, выделяемые щитовидкой (тиреоидные гормоны), регулируют обменные процессы, синтез витаминов (к примеру – синтез витамина А в нашей печени), принимают участие в синтезе других гормонов, необходимых человеку для нормального существования. Тиреоидные гормоны отвечают также за развитие человека, его рост, работу иммунной, сердечно-сосудистой, нервной систем.От того, насколько здорова наша щитовидная железа, зависит обмен веществ, наш вес, сон, поведение и настроение, сексуальное желание. Если происходит гормональный сбой, то эти функции нарушаются, а еще организм начинает быстрее стареть. Резкий набор веса, упадок сил, раздражительность, проблемы со сном, ухудшение памяти – вот далеко не полный список проблем, которые изрядно портят нам жизнь. А вызывают их различные дисфункции щитовидной железы. На женском здоровье проблемы с щитовидкой могут отразиться еще сильнее.А чем важна щитовидная железа для женского здоровья?Здоровая щитовидка – это не только стройная фигура и молодая кожа. Это также залог функционирования женской репродуктивной системы. Поскольку именно щитовидная железа отвечает за выработку половых гормонов, состояние тканей матки, яичников, а при беременности – плаценты.Как гипертиреоз (избыток гормонов щитовидки), так и гипотиреоз (недостаток) приводит к бесплодию, нарушениям менструального цикла, осложнению беременности, преждевременным родам, умственной отсталости у новорожденных. И некоторые состояния могут развиться у женщины в течение жизни.А почему возникают проблемы с щитовидной железой?Один из факторов – наше старение: с годами активность эндокринных желез и щитовидки в первую очередь снижается. "Первые звонки" могут появиться в возрасте около 40 лет: на такие изменения сразу реагирует кожа и тело.Ранние морщины, резко появившийся целлюлит и лишний вес могут быть признаками как дефицита, так и переизбытка гормонов щитовидной железы.Также к проблемам с щитовидкой могут привести наследственность, диабет 1-го типа, аутоимунные проблемы, прием некоторых препаратов, проблемы в репродуктивной системе, применение диагностических веществ, содержащих йод.Поэтому если вы заметили резкие перемены в настроении, самочувствии, состоянии кожи, внезапно набрали вес (или наоборот, активно и правильно худеете, но безрезультатно), есть смысл проверить, все ли в порядке с щитовидной железой.А как наверняка понять, что с щитовидной железой проблемы?Помимо утомляемости, резким набором веса, раздражительности и забывчивости при проблемах с щитовидкой часто начинают сильно выпадать волосы. Это вызывается снижением в крови белка ферритина, который отвечает за состояние волосяных фолликулов. Также при сбое в работе щитовидки у женщин начинает "бушевать" тестостерон: поэтому волосы на теле начинают расти намного активнее, причем в нежелательных местах. Также может изменяться тембр голоса, начинаются проблемы с желудком и кишечником.Но узнать наверняка, как работает ваша щитовидная железа, поможет анализ крови на гормоны щитовидки и УЗИ щитовидной железы. Пройти диагностику важно, чтобы знать наверняка, чем именно вызваны вышеперечисленные симптомы. И разобраться с этим поможет эндокринолог: в случае необходимости врач назначит лечение, а также подскажет методы профилактики заболеваний щитовидной железы. Ведь часто люди ошибаются и делают вещи, вовсе не полезные для щитовидки.А правда ли, что щитовидке нужен йод, поэтому нужно больше загорать у моря?Йод железе действительно нужен, но чрезмерное пребывание на солнце как раз вредно для щитовидной железы. Йод – это "строительный материал" для гормонов, которые производит щитовидка. Поэтому как его дефицит, так и переизбыток приводит к гормональным нарушениям. Морепродукты и йодированная соль помогают насытить организм йодом, но все хорошо в меру.Длительное загорание на солнце, наоборот, может стать причиной гормонального сбоя: если вас уже есть проблемы с щитовидкой, то пребывание на солнце стоит ограничивать. И конечно же, для здоровья щитовидной железы важно то, что мы едим.А какие продукты полезны и наоборот – вредны для щитовидки?Помимо рациона, важно, чтобы здоровым был кишечник, не было проблем с его работой. Плюс наша физическая активность, качество сна и, конечно же, питание влияет на гормональный фон. Для здоровья щитовидки важна здоровая пища: рыба, морепродукты, безглютеновые зерновые (рис, гречка, киноа), оливковое масло, сезонные фрукты, темные ягоды, овощи – особенно капуста, руккола, брокколи. Но кроме пасленовых: картофеля, баклажанов, томатов, болгарского перца.При проблемах с щитовидкой стоит избегать бобовых, рафинированного сахара и масла, яиц, орехов, пшеничных и мучных продуктов, кондитерки, алкоголя, консервированных продуктов. Впрочем, сахар, консервы, продукты с различными завкуснителями и консервантами не полезны для здоровья любого человека.