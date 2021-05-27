Самые главные плюсы грибов для здоровья

Грибы в рационе россиян присутствует веками, это один из самых любимых продуктов. Но знаете ли вы о том, что порой грибы творят настоящие чудеса?Так, некоторое время назад ученые установили, что грибы способны подавлять рост опухолей груди и простаты в культурах клеток у животных. Небольшое клиническое исследование на пациентах с опухолями предстательной железы продемонстрировало эти чудесные свойства грибов.Грибы являются основным источником антиоксиданта селена. Он защищает клетки организма от повреждений, которые могут приводить к хроническим болезням. Селен также укрепляет иммунную систему.Грибы часто получаются довольно сытными. Исследования показывают, что за счёт их низкой калорийности и способности долгое время перевариваться, грибы помогают человеку сохранять ощущение сытости и тем самым защищаться от переедания. Значит, грибы способствует похудению.А еще это идеальный продукт с низким содержанием насыщенных жиров и натрия. Присущий грибам вкус умами уравновешивает ощущение солености и позволяет использовать меньше соли при приготовлении блюд.