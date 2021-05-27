Названы главные причины варикозного расширения вен

Чаще страдают женщины.Варикозное расширение вен, распространённое заболевание, и поражает, как правило, ноги.Причины возникновения варикозного расширения вен самые разные – генетика, беременность, профессиональные особенности, травмы портят внешний вид и относятся к разряду опасных заболеваний, не редко требующих хирургического вмешательства. Появление этого заболевания можно предотвратить или приостановить его дальнейшее развитие. Регулярные занятия спортом являются прекрасным профилактическим средством.Ежедневные прогулки оказывают эффективное воздействие на состояние вен, снимают болевой синдром при наличии заболевания. Происходит это потому, что во время прогулки усиливается кровообращение. Кстати, ноги часто называют «вторым сердцем», потому что ходьба способствует обратной циркуляции крови, т.е. попадания крови снова в сердце.