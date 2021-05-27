Когда процедуры не избавят от прыщей и как помочь проблемной коже в жару

С приближением жары даже сухая кожа создает проблемы, а жирная и склонная к образованию прыщей тем более. Одна из распространенных ошибок при проблемной коже – начать усиленно делать процедуры, чтобы избавиться от угрей, прыщей и сального блеска. Почему не проходят прыщи, что делать с проблемной кожей и как улучшить ее состояние, чтобы не навредить – рассказала гинеколог-эндокринолог Виктория Барановская.Почему кремы, маски или процедуры иногда не убирают прыщи?Проблемная кожа, прыщи, акне (угревая сыпь) – это в большинстве случаев "верхушка айсберга". То есть к проблемам с кожей в таких случаях приводят неполадки в организме, чаще всего – гормональный дисбаланс. Поэтому сколько бы вы не использовали различные кремы для лечения акне или пилинги, "обещающие" убрать прыщи, толку не будет.Если акне вызвано, например, гиперандрогенией, то есть повышением в организме женщине гормона тестостерона, то косметология не поможет. То же, если у женщины нарушен обмен гормона пролактина, который в свою очередь может повышать количество гормонов-андрогенов.Усиленный пилинг может еще больше травмировать воспаленные волосяные фолликулы, которые возникают при акне. А маскировка прыщей тональными кремами, да еще в жару, создаст благоприятные условия для роста бактерий. В итоге – еще более проблемная кожа, новое воспаление.Как же понять, что причина прыщей в организме и не навредить?Здоровье и цветущий вид нашей кожи напрямую зависит от того, все ли в порядке со здоровьем. Часто женщины, особенно молодые девушки (да и парни) связывают излишнюю жирность кожи или склонность к образованию прыщей с сезоном: мол в жаркое время года — это нормально.Однако атаку сальных желез вызывает не только жара, а во многих случаях – избыток гормонов, проблемы с пищеварением, работой печени, углеводным обменом и работой кишечника.Обратите внимание на сигналы, которые вам подает организм: хроническое акне, выпадающие волосы, нерегулярные месячные, лишний вес – это симптомы эндокринных проблем.Если при всех этих состояниях у вас проблемная кожа, то нужно идти не к косметологу, а к эндокринологу. Если есть проблемы с желудком, жалобы на вздутие живота, изжогу, запоры или наоборот – диарею плюс проблемная кожа – помочь сможет гастроэнтеролог. Пока не найдена основная причина, не стоит делать травмирующие еще больше кожу пилинги, тем более – выдавливать прыщи!Хорошо, а как же тогда помочь проблемной коже, пока причина прыщей еще не известна?Помимо гормонального дисбаланса и нарушения в обмене веществ усугубить ситуацию могут неправильный уход за кожей и нездоровая пища.Основной враг нашей кожи – это сахар, сладости, конфеты, сладкая газировка и так далее. Хотите здоровую кожу – не ешьте сладкого.Также к гормональному дисбалансу и как следствие – проблемам с кожей приводит бесконтрольный прием некоторых лекарств, стрессовые ситуации. Поэтому важно найти подходящий вам антистресс-метод: массаж, расслабляющие процедуры, прогулки, йога. И помните, что прием любых препаратов важно согласовывать с врачом.Склонные к акне люди иногда совершают ошибку, излишне вымывая кожу, поскольку думают, что это может помочь. Но излишнее трение и использование некоторых средств (мыла, гелей) может вызвать еще большее раздражение и рецидив. Поэтому маски, очистители, скрабы и так далее для проблемной кожи и кожи с акне тоже лучше согласовать с врачом. Эти средства сегодня продаются в аптеках без рецептов, но важно понимать, как правильно очистить лицо и ухаживать за проблемной кожей.