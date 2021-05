Контакт кожа к коже спасает жизнь недоношенным детям

Непрерывный контакт кожа к коже, начинающийся сразу после родов, даже до стабилизации состояния ребенка, может снизить смертность на 25 процентов у младенцев с очень низкой массой тела при рождении. Об этом говорится в исследовании, проведенном в странах с низким и средним уровнем доходов, координируемом ВОЗ по инициативе ученых из Каролинского института. Результаты представлены в The New England Journal of Medicine.Непрерывный контакт кожа к коже между младенцем и матерью, или «уход кенгуру» (KMC), является одним из наиболее эффективных способов предотвращения младенческой смертности во всем мире. Исследование, финансируемое Фондом Билла и Мелинды Гейтс, проводилось в пяти университетских больницах в Гане, Индии, Малави, Нигерии и Танзании, где смертность недоношенных младенцев до исследования колебалась от 20 до 30 процентов.В исследовании 3211 младенцев были случайным образом разделены на две группы: одна получала KMC, контакт кожа к коже продолжался в неонатальном отделении, где матери также получали медицинскую помощь, и контрольная группа, которая получала стандартную помощь. За младенцами ухаживали отдельно, а воссоединение происходило только для кормления.В течение первых 72 часов младенцы в группе KMC получали 17 часов контакта кожа к коже в день по сравнению с 1,5 часами в контрольной группе. Смертность в течение первых 28 дней составила 12 процентов в группе KMC по сравнению с 15,7 процента в контрольной, что соответствует снижению на 25 процентов. Также в группе KMC было значительно меньше детей с низкой температурой тела или бактериальным заражением крови.