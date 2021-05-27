Горячая ванна может заменить тренировки

Если вам не нравится бегать или посещать спортзал, то примите горячую ванну. Исследования показывают, что эта приятная процедура обеспечивает те многочисленные преимущества, которые дают здоровью физические нагрузки.Ученые из Университета Ковентри сообщили некоторые хорошие новости. Они будут особенно приятны для людей, которые терпеть не могут бегать, кататься на велосипеде или поднимать тяжести в спортзале. Оказывается, регулярные горячие ванны повторяют очень многие преимущества для здоровья, которые приносят физические нагрузки.В частности, ванны усиливают кровоток, температуру тела и уровень сердцебиения приблизительно так же, как это происходит при занятиях спортом. Всё это идет на пользу сердечно-сосудистому здоровью, обеспечивая рост клеток и их восстановление. Горячие ванны выступают в роли и антидепрессантов. Среди их преимуществ также снижение артериального давления и воспалений, более надежный контроль над показателями уровня сахара в крови для людей с диабетом второго типа.К сожалению, вся эта терапия для сердца не поможет избавиться от лишнего веса и укрепить мускулатуру и минеральную плотность костей. А это немаловажные преимущества, которые нам дарят тренировки. Но, как полагают исследователи, сочетание физических нагрузок и горячих ванн или сауны даст здоровью еще больше.