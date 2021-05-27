Горячая ванна может заменить тренировки
Ученые из Университета Ковентри сообщили некоторые хорошие новости. Они будут особенно приятны для людей, которые терпеть не могут бегать, кататься на велосипеде или поднимать тяжести в спортзале. Оказывается, регулярные горячие ванны повторяют очень многие преимущества для здоровья, которые приносят физические нагрузки.
В частности, ванны усиливают кровоток, температуру тела и уровень сердцебиения приблизительно так же, как это происходит при занятиях спортом. Всё это идет на пользу сердечно-сосудистому здоровью, обеспечивая рост клеток и их восстановление. Горячие ванны выступают в роли и антидепрессантов. Среди их преимуществ также снижение артериального давления и воспалений, более надежный контроль над показателями уровня сахара в крови для людей с диабетом второго типа.
К сожалению, вся эта терапия для сердца не поможет избавиться от лишнего веса и укрепить мускулатуру и минеральную плотность костей. А это немаловажные преимущества, которые нам дарят тренировки. Но, как полагают исследователи, сочетание физических нагрузок и горячих ванн или сауны даст здоровью еще больше.
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