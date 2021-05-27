Названы привычки, повышающие тревожность

Ошибочно полагать, что курение снимает стресс и успокаивает.Повысить тревожность могут самые обычные привычки человека. Об этом рассказал американский психиатр Джадсон Брюер в своей новой книге «Раскручивающаяся тревога». По мнению специалиста, наши повседневные привычки могут повысить уровень беспокойства еще больше.Например, заедая стресс, мы еще больше усугубляем состояние нашей нервной системы.Также, решивши расслабиться, мы сидим в Сети. Однако, прокручивая ленты в соцсетях, мы загружаем мозг еще больше.Джадсон Брюер считает, чтобы разорвать порочный круг, не стоит отказываться от своих любимых привычек, нужно просто их немного изменить.Попробуйте подобрать для себя более здоровую альтернативу ? например, когда люди бросают курить, они переключаются на жвачку вместо сигарет, когда нервничают, а те, кто хочет снизить вес, заменяют снеки фруктами.Каждый раз, когда вы понимаете, что нервничаете и ваша тревога нарастает, сконцентрируйтесь на своем дыхании или сформируйте для себя другие «ритуалы» ? полезные действия, которые вы будете повторять из раза в раз, советует психиатр.