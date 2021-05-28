Раб стула: как сохранить здоровье при сидячей работе

Сидите целый день за компьютером, а ходите только до холодильника и обратно? Мы составили программу, которая поможет пережить это без потерь для самочувствия.Сидячий образ жизни недавно приравняли к курению и неумеренному употреблению алкоголя: если ежедневно мы проводим в сидячем положении 6 часов и более, то наносим своему телу такой же урон, как если бы выкуривали пачку сигарет. Хуже того: длительное сидение еще и делает нас глупее – в прямом смысле слова! И если раньше мы все могли хоть как-то бороться с гиподинамией, гуляя в обеденный перерыв или после работы, то что делать сейчас, когда многие из нас соблюдают карантин? У нас есть несколько советов! Рассказываем, что стоит сделать вечером, чтобы восстановить здоровье, потраченное в течение рабочего «сидячего» дня.Позаботьтесь о шееВо-первых, оборудуйте себе правильно рабочее место. Монитор вашего компьютера или ноутбука должен быть расположен таким образом, чтобы середина экрана «смотрела» точно на подбородок. Во-вторых, проверьте, достаточно ли яркий ваш экран, чтобы не нужно было приближать монитор для рассматривания мелких деталей. Наконец, в-третьих, каждый час вставайте из-за компьютера и делайте небольшую гимнастику для шейного отдела позвоночника: вытягивайте подбородок вперед как можно дальше, откидывайте голову назад, насколько возможно, наклоняйте вправо и влево. Повторяйте по пять-семь раз для каждого упражнения.Займитесь профилактикой депрессииСогласно данным исследования, опубликованного в Американском журнале по профилактической медицине, женщины среднего возраста, которые более семи часов в день проводили в сидячем положении, чаще сообщали о признаках депрессии. Сейчас мы все в группе повышенного риска, а потому особенно важно каждый день в обязательном порядке делать какие-либо антистрессовые практики. Йога, дыхательная гимнастика, медитации, рукоделие, ароматерапия или игра с домашним питомцем – не важно, что именно, главное, чтобы вы обязательно находили на это хотя бы полчаса каждый день.Больше пейтеЧем больше времени мы проводим в сидячем положении, тем ниже активность инсулина и выше риск диабета второго типа. Один из способов профилактики – больше пить воды. Когда мы обезвожены, в организме повышается уровень гормона вазопрессина, который в свою очередь повышает уровень сахара в крови. Регулярное употребление достаточного количества жидкости помогает снизить и уровень этого гормона, и риск развития диабета.Ешьте больше молочных продуктов и рыбыЧем меньше мы двигаемся, тем более хрупкими и слабыми становятся наши кости. Сидячий образ жизни буквально вымывает из них минеральные вещества, которые обеспечивают крепость и подвижность скелета. Чтобы поддержать крепость костей, стоит есть больше продуктов, богатых кальцием и витамином D.