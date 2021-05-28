"Жаворонки" оказались здоровее "сов"

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Уже давно людей условно делят на две категории: "жаворонки" - это те, кто рано просыпается и рано ложиться спать, а "совы"- полные им противоположности. Они поздно просыпаются и поздно ложатся спать. Врачи пришли к выводу, что "жаворонки" живут более правильно с точки зрения биоритмов.Как утверждают медики, у тех, кто просыпается рано, начинает вырабатываться гормон кортизол, который подавляет стресс и улучшает эмоциональное состояние человека. Более того, "жаворонки" спят в тёмное время суток и не мешают синтезу мелатонина, который также снимает стресс и поддерживает настроение.В свою очередь, "совы" ведут не очень правильный образ жизни, поэтому утром после пробуждения они часто медлительны, а ночью наступает пик их активности, препятствуя выработе мелатонина.