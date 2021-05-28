"Жаворонки" оказались здоровее "сов"
Как утверждают медики, у тех, кто просыпается рано, начинает вырабатываться гормон кортизол, который подавляет стресс и улучшает эмоциональное состояние человека. Более того, "жаворонки" спят в тёмное время суток и не мешают синтезу мелатонина, который также снимает стресс и поддерживает настроение.
В свою очередь, "совы" ведут не очень правильный образ жизни, поэтому утром после пробуждения они часто медлительны, а ночью наступает пик их активности, препятствуя выработе мелатонина.
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