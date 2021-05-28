Мышечная боль: признаки того, что нужно обратиться к врачу

Мышечная боль может быть признаком гораздо более серьезного нарушения, чем перенапряжение из-за физических нагрузок, и требовать как можно более оперативного обращения к врачу.С проблемой мышечной боли может столкнуться кто угодно: мужчины, женщины, люди молодые или пожилые. Одной из наиболее частых причин болезненности в мышцах является слишком интенсивная нагрузка на них. Врач Джейсон Хуссейн рассказал в интервью Express Health, что боль и скованность, ощущаемые после тренировки, связаны с микроскопическими разрывами в мышечных волокнах. Естественной ответной реакцией иммунной системы организма на это является увеличение уровня веществ, усиливающих воспаление – отсюда и неприятные симптомы.Боль в мышцах такого рода, по словам врача, чаще всего встречается у тех, кто только начинает тренироваться, однако также может быть результатом увеличения интенсивности нагрузок.Помимо напряжения и физической активности мышечная боль может вызываться другими обстоятельствами, включая серьезные и потенциально опасные, требующие обращения к врачу. Доктор Хуссейн перечислил эти нарушения.Фибромиалгия (особенно если боли длятся более трех месяцев).Синдром хронической усталости.Миофасциальный болевой синдром, который вызывает воспаление в мышечной соединительной ткани, называемой фасцией.Инфекции: грипп, полиомиелит или бактериальные.Аутоиммунные заболевания, включая волчанку, дерматомиозит, полимиозит.Использование определенных лекарств или препаратов, в том числе статинов , ингибиторов АПФ.Проблемы с щитовидной железой.Гипокалиемия (низкий уровень калия).Учитывая, что многие из названных патологических состояний представляют собой реальную угрозу здоровью и благополучию человека, к явлению мышечной боли нужно всегда относиться настороженно и внимательно, подчеркнул эксперт. Он назвал признаки, появление которых наряду с болезненными мышцами является сигналом того, что необходимо обратиться к врачу.Боль, которая не проходит после нескольких дней домашнего лечения.Сильная мышечная боль, возникающая без ясной причиныВозникающая вместе с сыпью.Возникающая после укуса клеща.Сопровождаемая покраснением или отеком.Возникающая вскоре после смены лекарства.Возникающая при повышенной температуре.