Мышечная боль: признаки того, что нужно обратиться к врачу
С проблемой мышечной боли может столкнуться кто угодно: мужчины, женщины, люди молодые или пожилые. Одной из наиболее частых причин болезненности в мышцах является слишком интенсивная нагрузка на них. Врач Джейсон Хуссейн рассказал в интервью Express Health, что боль и скованность, ощущаемые после тренировки, связаны с микроскопическими разрывами в мышечных волокнах. Естественной ответной реакцией иммунной системы организма на это является увеличение уровня веществ, усиливающих воспаление – отсюда и неприятные симптомы.
Боль в мышцах такого рода, по словам врача, чаще всего встречается у тех, кто только начинает тренироваться, однако также может быть результатом увеличения интенсивности нагрузок.
Помимо напряжения и физической активности мышечная боль может вызываться другими обстоятельствами, включая серьезные и потенциально опасные, требующие обращения к врачу. Доктор Хуссейн перечислил эти нарушения.
Фибромиалгия (особенно если боли длятся более трех месяцев).
Синдром хронической усталости.
Миофасциальный болевой синдром, который вызывает воспаление в мышечной соединительной ткани, называемой фасцией.
Инфекции: грипп, полиомиелит или бактериальные.
Аутоиммунные заболевания, включая волчанку, дерматомиозит, полимиозит.
Использование определенных лекарств или препаратов, в том числе статинов , ингибиторов АПФ.
Проблемы с щитовидной железой.
Гипокалиемия (низкий уровень калия).
Учитывая, что многие из названных патологических состояний представляют собой реальную угрозу здоровью и благополучию человека, к явлению мышечной боли нужно всегда относиться настороженно и внимательно, подчеркнул эксперт. Он назвал признаки, появление которых наряду с болезненными мышцами является сигналом того, что необходимо обратиться к врачу.
Боль, которая не проходит после нескольких дней домашнего лечения.
Сильная мышечная боль, возникающая без ясной причины
Возникающая вместе с сыпью.
Возникающая после укуса клеща.
Сопровождаемая покраснением или отеком.
Возникающая вскоре после смены лекарства.
Возникающая при повышенной температуре.
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