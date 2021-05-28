Бедность не позволяет людям выполнять коронавирусные ограничения
Исследование показало, что образование коррелирует с соблюдением требований. Люди, в районах которых было больше жителей с высшим образованием, чаще оставались дома.
«Наша работа показывает, что оставаться дома может только человек с определенным уровнем дохода», - рассказывает автор Сяо Хуан, доцент кафедры геолого-геофизических исследований Университета Арканзаса.
Похожие выводы были сделаны и в Великобритании. Местные ученые указывают, что люди из менее защищенных слоев населения и с большим этническим разнообразием сильнее подвергались риску заражения.
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