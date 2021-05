Бедность не позволяет людям выполнять коронавирусные ограничения

Новое исследование, представленное в журнале Annals of the American Association of Geographers, показало, что люди, живущие в неблагополучных и менее обеспеченных районах, проводили меньше времени дома во время изоляции из-за пандемии. Это в очередной раз демонстрирует, что люди с низким уровнем дохода с меньшей вероятностью могут придерживаться подобных ограничений. Чаще всего они заняты на работе, которая не может быть удаленной.Исследование показало, что образование коррелирует с соблюдением требований. Люди, в районах которых было больше жителей с высшим образованием, чаще оставались дома.«Наша работа показывает, что оставаться дома может только человек с определенным уровнем дохода», - рассказывает автор Сяо Хуан, доцент кафедры геолого-геофизических исследований Университета Арканзаса.Похожие выводы были сделаны и в Великобритании. Местные ученые указывают, что люди из менее защищенных слоев населения и с большим этническим разнообразием сильнее подвергались риску заражения.