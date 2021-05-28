Ученые обнаружили скрытые повреждения легких у пациентов с долгим ковидом

Спустя полгода после острого COVID-19 усвоение кислорода в легких может оставаться нарушенным. Исследование, которое показало это, опубликовано в Radiology.К самым распространенным симптомам постковидного синдрома (долгого ковида) относят одышку и усталость. Они могут сохраняться в течение многих месяцев после перенесенного COVID-19. Однако обычные методы обследования (включая компьютерную и магнитно-резонансную томографии) зачастую не обнаруживают изменений в работе легких. Причины этих симптомов до сих пор во многом остаются загадкой.В новом исследовании участвовали девять пациентов, страдающих от постковидного синдрома в течение не менее полугода после госпитализации. Компьютерная томография не выявила изменения в их легких, однако у них сохранялись одышка и усталость. Ученые провели им обследование при помощи новейшего метода – магнитно-резонансной томографии с использованием гиперполяризованного ксенона (МРТ 129Xe). Эта технология позволяет узнать ранее недоступные исследователям подробности о функции легких.«МРТ 129Xe выявляет части легких, в которых физиология захвата кислорода нарушена из-за длительных эффектов COVID-19, даже если они нормально выглядят при компьютерной томографии», – объяснил Джим Уайлд (Jim Wild) из Шеффилдского Университета.На изображениях, полученных при МРТ 129Xe, ученые обнаружили нарушения, невидимые для других методов. Во всех отделах легких девяти пациентов наблюдалось затруднение проникновения кислорода из альвеол в кровь. Новейшая технология подтверждает факт повреждения легких при долгом ковиде, данные полученные при ее помощи показывают, что это состояние – не просто ипохондрия.Ранее в другом исследовании ученые демонстрировали, что у людей, которые страдают от постковидного синдрома в течение четырех месяцев, нарушена проницаемость мембран легочных альвеол.