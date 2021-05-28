Мясников: три продукта напрасно считают полезными

По мнению врача Александра Мясникова, грибы являются одним из продуктов, которые напрасно считаются полезными.На съемках программы о здоровье доктор Мясников заговорил о продуктах, которые напрасно считается полезными, – например, таковыми являются грибы. Поясняя, почему данный продукт не имеет питательной ценности, врач заметил, что«грибы не содержат несколько важнейших для организма микроэлементов: ни протеинов, ни витаминов, ни клетчатки».В то же время они способны содержать опасные химикаты, поскольку «абсорбируют из атмосферы все плохое».Еще один продукт – картофель. Он действительно может быть полезным, но как его обычно едят? Мясников подчеркнул, что«картофель полезен только в том случае, если его правильно готовить».По словам врача, наиболее правильно запекать его в кожуре.Любителям цитрусов медик посоветовал на выжимать из них сок – его питье напрасно считается полезным. Говоря об этом, Мясников уточнил, что«продукт теряет часть микроэлементов и окисляется в процессе приготовления».