Мясников: три продукта напрасно считают полезными
На съемках программы о здоровье доктор Мясников заговорил о продуктах, которые напрасно считается полезными, – например, таковыми являются грибы. Поясняя, почему данный продукт не имеет питательной ценности, врач заметил, что
«грибы не содержат несколько важнейших для организма микроэлементов: ни протеинов, ни витаминов, ни клетчатки».
В то же время они способны содержать опасные химикаты, поскольку «абсорбируют из атмосферы все плохое».
Еще один продукт – картофель. Он действительно может быть полезным, но как его обычно едят? Мясников подчеркнул, что
«картофель полезен только в том случае, если его правильно готовить».
По словам врача, наиболее правильно запекать его в кожуре.
Любителям цитрусов медик посоветовал на выжимать из них сок – его питье напрасно считается полезным. Говоря об этом, Мясников уточнил, что
«продукт теряет часть микроэлементов и окисляется в процессе приготовления».
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