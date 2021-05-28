5 советов для путешествий во время пандемии

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Хотя власти рекомендуют в период пандемии сидеть дома, многие из нас всё равно отправляются в путешествия. И вот 5 мер предосторожности, которые следует соблюдать в это время.Двойные маски. Очередная волна коронавируса сопровождается более тяжелыми с точки зрения заразности штаммами. Для противодействия им эксперты рекомендуют носить сразу две маски на лице. Американские ученые выяснили, что двойная маска снижает вероятность заражения коронавирусом на целых 95%.Дезинфекция багажа. В полёт лучше отправляться с наименьшим количеством чемоданов и сумок, которые следует очищать дезинфицирующими салфетками. Не забывайте тщательно обрабатывать ручки и дно чемодана. Какими бы стерильными чемоданы ни были изначально, попав в багажный распределитель аэропорта они соприкоснутся со многими другими предметами и людьми.Место у окна. Если вы займете место у иллюминатора, то это обеспечит дополнительную защиту из-за меньшего воздействия и подвижности рядом находящихся людей. А значит, соприкосновений с ними также будет меньше. Сидящие у окна люди фактически вдвое сокращают число тех, кто находится от них на двухметровом расстоянии. А вот место у прохода считается самым опасным.Правильная одежда. В условиях коронавируса лучше более тщательно закрывать своё тело, и спортивные костюмы для этого отлично подходят. Не забывайте носить очки, которые закрывают глаза, избегайте открытой обуви вроде пляжных тапочек, используйте носки.Дистанция и гигиена. В самолёте лучше воспользоваться собственной бутылочкой с водой. Конечно, в салоне сложно соблюдать социальную дистанцию, но если такая возможность появляется, ей не стоит пренебрегать. Дверь в туалет попробуйте открывать локтем, а не руками, чаще используйте антисептики.