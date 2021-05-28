Ученые обнаружили неожиданный побочный эффект двусторонней овариэктомии

Синдром запястного канала (СЗК), вызывающий покалывание и онемение руки, чаще поражает женщин и имеет тенденцию достигать пика в период менопаузы. Новое исследование предполагает, что риск ухудшения СЗК у женщин увеличивается после двусторонней овариэктомии перед менопаузой. При этом терапия эстрогенами не дает защитного эффекта. Результаты исследования представлены в журнале Menopause.В этоой работе 1653 женщины в пременопаузе, перенесшие двустороннюю овариэктомию в период с 1988 по 2007 год, сравнивались с выборкой из 1653 женщин того же возраста, не подвергавшихся операции. Обе группы были оценены на СЗК в последующие годы с использованием диагностических кодов.Это исследование является одним из первых, демонстрирующих повышенный долгосрочный риск тяжелого СЗК de novo у женщин, перенесших двустороннюю овариэктомию перед менопаузой. Риск был выше у женщин с более низким индексом массы тела, у женщин, которые никогда не рожали или вынашивали беременность, и у женщин с доброкачественными показаниями к овариэктомии. Исследование не обнаружило защитного эффекта от терапии эстрогенами после операции.Остается неясным, увеличивает ли овариэктомия риск СЗК, потому что она вызывает резкий дефицит эстрогена или из-за некоторого смешивающего механизма.