Ученые обнаружили неожиданный побочный эффект двусторонней овариэктомии
В этоой работе 1653 женщины в пременопаузе, перенесшие двустороннюю овариэктомию в период с 1988 по 2007 год, сравнивались с выборкой из 1653 женщин того же возраста, не подвергавшихся операции. Обе группы были оценены на СЗК в последующие годы с использованием диагностических кодов.
Это исследование является одним из первых, демонстрирующих повышенный долгосрочный риск тяжелого СЗК de novo у женщин, перенесших двустороннюю овариэктомию перед менопаузой. Риск был выше у женщин с более низким индексом массы тела, у женщин, которые никогда не рожали или вынашивали беременность, и у женщин с доброкачественными показаниями к овариэктомии. Исследование не обнаружило защитного эффекта от терапии эстрогенами после операции.
Остается неясным, увеличивает ли овариэктомия риск СЗК, потому что она вызывает резкий дефицит эстрогена или из-за некоторого смешивающего механизма.
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