Два месяца без алкоголя: какие органы скажут вам спасибо

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Казалось бы, разве нанесет алкоголь большой вред организму, если не злоупотреблять регулярно? Пятничная бурная вечеринка, субботний душевный ужин под винишко, пара банок пива в неделю под хорошее кино... Ну, праздники, дни рожденья и прочие поводы — само собой. Так многие люди живут...А попробуйте полностью отказаться от алкоголя на два месяца? А мы расскажем, как изменится ваше тело.ПочкиНачнем с них, потому что именно этой парочке потребуется время, чтобы вывести осевшие в них вредные продукты распада этанола: ацетальдегид и уксусную кислоту. Полностью они уйдут из почек примерно через пару месяцев после отказа от алкоголя.Если вы по утрам ощущаете боль в пояснице, но при этом у вас нет остеохондроза, то это вам ноют они, ваши почки, по поводу того, что устали выводить всякую дрянь из организма. Помочь почкам справиться с токсинами можно – временно отказавшись от соли, увеличив объем выпиваемой воды (только без фанатизма), исключив из рациона острую, жирную, жареную пищу.ПеченьОна, матушка, многострадальная, стоящая на передовой по борьбе с токсинами, тоже будет вам особо благодарна. И ее можно было бы поставить первой в этом списке, потому что печень страдает от алкоголя прежде всего. Но, согласно многим исследованиям, считается, что если человек употреблял алкоголь умеренно, то печени достаточно месяца на то, чтобы восстановить свою работу и вернуться к своему нормальному состоянию, как по объему, так и по функционалу. За это время улучшаются и холестериновые показатели, уменьшается вязкость крови.Но если ваш случай — это хроническое злоупотребление алкоголем, то одного месяца будет недостаточно. Минимум — от двух месяцев до полугода. Причем придется обратиться к врачу, чтобы он диагностировал состояние органа, назначил лекарства и диету.Поджелудочная железаЗлоупотребление алкоголем приводит к увеличению количества белков в панкреатическом соке. Они закупоривают выводные протоки поджелудочной железы, что может привести к фиброзу органа. Поэтому, временный мораторий на алкоголь тоже очень хорошо скажется на работе поджелудочной железы.ЖелудокСтрадает от алкоголя, особенно — крепкого. Его слизистая оболочка раздражается от этилового спирта и даже может покрываться язвами. Вы не представляете, как может начать работать этот орган, спустя всего два месяца после «отдыха».МозгНадеемся, вы и сами знаете, что алкоголь нарушает работу коры головного мозга: клетки погибают от кислородного голодания. Регулярные возлияния (даже если это происходит два раза в неделю, в выходные) нарушают функции мозга.Считается, что этанол покидает мозг человека через 21 день после последнего употребления алкоголя. Но это — в том случае, если человек пил, так сказать, умеренно. В более запущенных случаях восстановление идет гораздо дольше.Испанские ученые провели исследования, которые показали, что хронические злоупотребления алкоголем приводят к тому, что даже после полутора месяцев воздержания от горячительных напитков, в белом веществе мозга продолжают происходить патологические изменения.СердцеЕще один труженик, который безостановочно бьется за наше здоровье. Ему тоже нужно отдыхать от перегрузок, которые доставляют организму спиртные напитки. Токсины, которые образуются в результате распада алкоголя, приводят к нарушению сердечного ритма, повышают артериальное давление, сгущают кровь. Отказ от алкоголя даже на 30 дней уже поможет снизить нагрузку на сердце, нормализовать давление и пульс.Нервная системаРаздражительность, уныние, бессонница. Все это — последствия чрезмерного увлечения напитками, которые крепче чая и кофе. Спустя два месяца «диеты» вы не узнаете себя. Спать будете намного крепче, дольше, без ненужных ночных пробуждений. Мир заиграет новыми красками. Вкусовые ощущения и обоняние станут богаче.КожаУже после 21 дня полной трезвости ваша кожа скажет вам спасибо. Исчезнут раздражения и высыпания на лице. Его цвет станет более однородным и здоровым. Уйдут мешки под глазами и отеки. Неужели вам не хочется быть красивыми? У вас есть возможность укрепиться в своей решимости не пить (или пить меньше), глядя на свое прекрасное отражение в зеркале до конца двухмесячного эмбарго.ЗубыДа! И они тоже! Они тоже подвержены разрушительному воздействию алкоголя. Сухость во рту, которая возникает после употребления алкоголя — следствие нарушения слюноотделения. А недостаток слюны разрушает зубную эмаль. Поэтому, после двух месяцев вы удивитесь, увидев, как побелели ваши зубы.Это того стоитКогда вы закончите свой двухмесячный эксперимент, вы поймете, насколько улучшилось качество вашей жизни. И, возможно, этот личный опыт настолько вас вдохновит, что вы расстанетесь с алкоголем навсегда, как это сейчас делают многие люди. В жизни нужно успеть столько всего! Так пусть алкоголь не будет этому помехой.