Исследование пролило свет на причины развития мизофонии

Ученые из Университета Ньюкасла исследовали мозговые связи у людей, очень сильно реагирующих на определенные звуки, особенно на громкое жевание и дыхание. Это расстройство, известное как мизофония. И теперь есть все основания полагать, что при данном отклонении наблюдается излишне активная связь между слуховой корой и зонами контроля моторики, связанными с лицом, ртом и горлом.По сути это проявление активности частей двигательной системы, участвующих в производстве звуков. Между тем, мизофония долгое время считалась нарушением обработки звука. Итак, острая реакция возникает из-за ненормального типа связи между центром слуха головного мозга, слуховой корой и вентральными премоторными областями, которые отвечают за движения лица, рта и горла.Сканирование мозга людей с мизофонией и без нее показало: центр слуха (слуховая кора головного мозга) реагирует на звук так же, как и те, у кого нет этого расстройства. Однако у людей с мизофонией усиливалась связь между слуховой корой и зонами контроля моторики, связанными с лицом, ртом и горлом.Эти области моторного контроля сильно активировались только триггерными звуками у людей с мизофонией. Также неврологи нашли похожую модель коммуникации между зрительной и двигательной областями, которая отражает то, что мизофония может возникать и вследствие визуальных триггеров.