Исследование пролило свет на причины развития мизофонии
По сути это проявление активности частей двигательной системы, участвующих в производстве звуков. Между тем, мизофония долгое время считалась нарушением обработки звука. Итак, острая реакция возникает из-за ненормального типа связи между центром слуха головного мозга, слуховой корой и вентральными премоторными областями, которые отвечают за движения лица, рта и горла.
Сканирование мозга людей с мизофонией и без нее показало: центр слуха (слуховая кора головного мозга) реагирует на звук так же, как и те, у кого нет этого расстройства. Однако у людей с мизофонией усиливалась связь между слуховой корой и зонами контроля моторики, связанными с лицом, ртом и горлом.
Эти области моторного контроля сильно активировались только триггерными звуками у людей с мизофонией. Также неврологи нашли похожую модель коммуникации между зрительной и двигательной областями, которая отражает то, что мизофония может возникать и вследствие визуальных триггеров.
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