Кому нельзя пить квас? Объясняет врач

Людям с грибковыми инфекциями, проблемой инсулинорезистентности пить квас не нужно, подчеркивает врач.В интервью врача диетолога Антона Полякова прозвучало мнение о том, что«квас содержит быстрые углеводы, которые максимально быстро усваиваются организмом и могут влиять на уровень сахара в крови».Таким образом, напиток нельзя пить людям, уже имеющим повышенный сахар в крови или предиабет, а также страдающим инсулинорезистентностью, пояснил врач. Пренебрежение данным ограничением и часто питье кваса грозит им развитием диабета.Также Поляков напомнил, что квас является продуктом брожения, на который организм может отреагировать аллергическими симптомами. При имеющейся склонности к аллергическим реакциям употреблять его нужно с осторожностью.Людям с грибковыми инфекциями, кандидозом кишечника квас пить нельзя. Врач объяснил, что«может усилиться рост дрожжей, они приносят слабость, перепады настроения, нарушение иммунитета».