5 лекарств, которые вызывают дефицит необходимых для здоровья веществ
Медикаментозные препараты созданы для того, чтобы побеждать разные заболевания. Но есть один неприятный момент - побочные эффекты. Они отнюдь не способствуют укреплению здоровья. Поэтому люди во всем мире выбирают здоровый образ жизни, правильное питание и минимальное количество препаратов, которые требуется принимать по той или иной причине.
5 препаратов, которые истощают ценные вещества в организме
Состояние здоровья человека может быть таковым, что прием определенных препаратов обязателен. Но коррекция стиля жизни, пищевого рациона и физические нагрузки помогут справиться или облегчить течение многих хронических недугов. Если невозможно отменить прием препаратов, можно принять меры для профилактики дефицита необходимых веществ.
Вот 5 рецептурных медикаментов, которые выводят из организма или разрушают необходимые витамины и микроэлементы
1. Противозачаточные препараты
В мире их принимают примерно 100 млн. женщин. Эти медикаменты выводят из организма витамины группы В и магний. женщинам, принимающим противозачаточные препараты, полезно вводить добавку магния, если имеются спазмы мышц, головные боли и сердцебиение.
Противозачаточные таблетки вызывают дефицит:
кальция (Ca)
магния (Mg)
витамина С
цинка (Zn)
фолиевой кислоты
витаминов В2, В6, В12, Д.
2. Лекарства от диабета
Широко применяемым диабетическим лекарством для нормализации содержания сахара в крови, считается глюкофаг. Он помогает снизить сахар в крови, но провоцирует нехватку определенных веществ, например, витамина В12. Если вам необходимо принимать метформин, предложите своему доктору установить содержание витамина B12 в организме.
Показатель витамина B12 200-1100 пг / мл – это нормальный диапазон.
Медикаменты от диабета вызывают дефицит:
витаминов В12 и В6
коэнзима Q10
3. Препараты от холестерина
Препараты, снижающие показатель холестерина: симвастатин, аторвастатин и проч. Высокий холестерин – это ключевой фактор риска для сердечно-сосудистой системы. Поэтому применение препаратов от холестерина может служить профилактикой сердечных приступов и инсультов.
Однако, использование подобных медикаментов, может грозить тем, что организм станет производить меньше коэнзима Q10. Недостаточное содержание коэнзима Q10 проявляется в болях в мышцах.
Лекарства от высокого холестерина вызывают дефицит:
коэнзима Q10
вероятно, витамина D (недостаточно информации)
4. Мочегонные средства
Диуретики - это класс препаратов против высокого давления. К ним относят гидрохлоротиазид, триамтерен-гидрохлоротиазид (максид), фуросемид (лазикс). Их применение приводит к снижению показателя микроэлементов калия и магния в крови.
Мочегонные средства вызывают дефицит:
кальция (Ca)
магния (Mg)
калия (K)
витаминов С, В1, В6
цинка (Zn)
Недостаток калия и магния может спровоцировать спазмы мышц и неритмичное биение сердца. Если вам прописали лекарства от давления, будет полезен мониторинг содержания электролитов в крови.
Недостаток витамина С и цинка ослабляет иммунитет.
5. Кислотные редукторы
Порочное питание провоцирует симптомы кислотного рефлюкса (или обычной изжоги). Продажа лекарств для снижения кислотности - удачный бизнес во всем мире. Эти препараты позволяют употреблять продукты, которые есть вообще нежелательно. Вот самые распространенные кислотные редукторы: ранитидин, фамотидин; циметидин, омепразол; эзомепразол и другие.
Желудочная кислота дает возможность уничтожить болезнетворные микроорганизмы еще до их попадания в кишечный тракт. Кислота помогает усваивать необходимые вещества. Поэтому прием лекарств для снижения кислотности имеет обратную (и не совсем позитивную) сторону.
Если данные лекарства принимать продолжительное время, это чревато дефицитом следующих элементов:
магний (Mg)
кальций (Ca)
цинк (Zn)
витамин Д
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