5 лекарств, которые вызывают дефицит необходимых для здоровья веществ

Часто по состоянию здоровья человек вынужден стабильно принимать определенные препараты. Эти лекарства помогают ему бороться с хронической болезнью (диабетом, гипертонией и проч.). Но препараты имеют свойство выводить из организма или разрушать ценные вещества. Вот пять лекарств, которые наносят ущерб витаминам и минералам.Медикаментозные препараты созданы для того, чтобы побеждать разные заболевания. Но есть один неприятный момент - побочные эффекты. Они отнюдь не способствуют укреплению здоровья. Поэтому люди во всем мире выбирают здоровый образ жизни, правильное питание и минимальное количество препаратов, которые требуется принимать по той или иной причине.5 препаратов, которые истощают ценные вещества в организмеСостояние здоровья человека может быть таковым, что прием определенных препаратов обязателен. Но коррекция стиля жизни, пищевого рациона и физические нагрузки помогут справиться или облегчить течение многих хронических недугов. Если невозможно отменить прием препаратов, можно принять меры для профилактики дефицита необходимых веществ.Вот 5 рецептурных медикаментов, которые выводят из организма или разрушают необходимые витамины и микроэлементы1. Противозачаточные препаратыВ мире их принимают примерно 100 млн. женщин. Эти медикаменты выводят из организма витамины группы В и магний. женщинам, принимающим противозачаточные препараты, полезно вводить добавку магния, если имеются спазмы мышц, головные боли и сердцебиение.Противозачаточные таблетки вызывают дефицит:кальция (Ca)магния (Mg)витамина Сцинка (Zn)фолиевой кислотывитаминов В2, В6, В12, Д.2. Лекарства от диабетаШироко применяемым диабетическим лекарством для нормализации содержания сахара в крови, считается глюкофаг. Он помогает снизить сахар в крови, но провоцирует нехватку определенных веществ, например, витамина В12. Если вам необходимо принимать метформин, предложите своему доктору установить содержание витамина B12 в организме.Показатель витамина B12 200-1100 пг / мл – это нормальный диапазон.Медикаменты от диабета вызывают дефицит:витаминов В12 и В6коэнзима Q103. Препараты от холестеринаПрепараты, снижающие показатель холестерина: симвастатин, аторвастатин и проч. Высокий холестерин – это ключевой фактор риска для сердечно-сосудистой системы. Поэтому применение препаратов от холестерина может служить профилактикой сердечных приступов и инсультов.Однако, использование подобных медикаментов, может грозить тем, что организм станет производить меньше коэнзима Q10. Недостаточное содержание коэнзима Q10 проявляется в болях в мышцах.Лекарства от высокого холестерина вызывают дефицит:коэнзима Q10вероятно, витамина D (недостаточно информации)4. Мочегонные средстваДиуретики - это класс препаратов против высокого давления. К ним относят гидрохлоротиазид, триамтерен-гидрохлоротиазид (максид), фуросемид (лазикс). Их применение приводит к снижению показателя микроэлементов калия и магния в крови.Мочегонные средства вызывают дефицит:кальция (Ca)магния (Mg)калия (K)витаминов С, В1, В6цинка (Zn)Недостаток калия и магния может спровоцировать спазмы мышц и неритмичное биение сердца. Если вам прописали лекарства от давления, будет полезен мониторинг содержания электролитов в крови.Недостаток витамина С и цинка ослабляет иммунитет.5. Кислотные редукторыПорочное питание провоцирует симптомы кислотного рефлюкса (или обычной изжоги). Продажа лекарств для снижения кислотности - удачный бизнес во всем мире. Эти препараты позволяют употреблять продукты, которые есть вообще нежелательно. Вот самые распространенные кислотные редукторы: ранитидин, фамотидин; циметидин, омепразол; эзомепразол и другие.Желудочная кислота дает возможность уничтожить болезнетворные микроорганизмы еще до их попадания в кишечный тракт. Кислота помогает усваивать необходимые вещества. Поэтому прием лекарств для снижения кислотности имеет обратную (и не совсем позитивную) сторону.Если данные лекарства принимать продолжительное время, это чревато дефицитом следующих элементов:магний (Mg)кальций (Ca)цинк (Zn)витамин Д