Арахис эффективно помогает контролировать уровень сахара в крови и предотвращать диабет

Согласно исследованию, добавление арахиса в ежедневный рацион может быть эффективным способом стабилизировать уровень сахара в крови, что в свою очередь помогает предотвратить появление диабета 2 типа.Людям, страдающим предиабетом, при котором уровень сахара в крови становится повышенным, крайне важно употреблять продукты, которые помогают контролировать его уровень в крови, не допуская развития полноценного диабета 2 типа. Данные продукты содержат много клетчатки, белка, витаминов и минералов, а также имеют низкий гликемический индексом. Одним из лучших представителей данной категории продуктов является арахис – ежедневные перекусы им ученые считают одним из наиболее эффективных доступных способов контролировать уровень сахара в крови.Преимущества арахиса. Ошибочно называемый орехом, арахис принадлежит к семейству бобовых и является питательным продуктом, богатым белком и полезными жирами, при этом не содержащим холестерина.Арахис содержит два типа ненасыщенных жиров:мононенасыщенные: они обладают способностью снижать уровень «плохого» холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности), накопление которого увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта.полиненасыщенные: крайне важны для поддержания организма в работоспособном состоянии, а также для красоты кожи, ногтей и волос.Также арахис обладает низким гликемическим индексом (ГИ). Гликемический индекс – это величина, используемая для количественной оценки того, насколько определенная пища повышает уровень сахара в крови. Значения варьируются от 0 до 100, при этом более низкие значения указывают на менее устойчивую реакцию сахара в крови, а более высокие – на значительный рост его уровня. Сравните: ГИ кукурузных хлопьев составляет 81, ГИ арахиса – 14. Употребление продукта, которому свойствен столь низкий показатель гликемического индекса, помогает предотвратить колебания сахара в крови – вместо этого увеличение энергии происходит более медленно и стабильно.Еще один несомненный плюс арахиса – его насыщенность белком. По словам исследователей, когда человеком съедается пища с высоким содержанием углеводов, одновременное употребление продуктов, богатых белком или ненасыщенными жирами, улучшает баланс сахара в крови, предотвращает его всплески.Вдобавок арахис содержит 19 микроэлементов, включая ниацин, витамин Е и марганец, которые действуют как антиоксиданты, способствуют общему здоровью.Профилактика диабета. Исследование, опубликованное журналом American Nutrition, свидетельствует, что«включение арахиса в рацион с высокой гликемической нагрузкой побуждает уровень сахара в крови расти более медленно».Другое исследование, чьи результаты опубликовал Журнал Американской медицинской ассоциации, показало, что «женщины, употребляющие арахис пять раз в неделю, смогли понизить снижают риск развития диабета 2 типа на 21 процент».Профилактика повышенного холестерина. Арахис является отличным источником ниацина, важного витамина, помогающего преобразовывать пищу в энергию, а также марганца, важного для переработки холестерина. Было показано, что его адекватное потребление не влияет на массу тела, даже может помочь организму сжигать больше энергии.