Американские ученые открыли естественный способ омоложения

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Инновационное клиническое испытание специалистов из Йельского университета доказало, что человек имеет возможность уменьшить свой биологический возраст больше чем на 3 года всего за 2 месяца с помощью изменения рациона питания и ежедневных привычек, сбалансировав метилирование ДНК. Вся информация о ходе эксперимента была опубликована в издании Impact Journals LLC.Уникальный эксперимент представил специалистам подтвержденные доказательства того, что перемены в ежедневном образе жизни и смена рациона имеют все шансы позволить человеку в кратчайшие сроки уменьшить своей биологический возраст. Именно старение ученые считают главной причиной возникновения множества заболеваний, поэтому такой способ омоложения позволит людям жить дольше и качественнее.В ходе эксперимента было использовано рандомизированное клиническое исследование, которое проводили среди сорока трех взрослых представителей мужского пола от пятидесяти до семидесяти лет. Двухмесячная программа оздоровления включала смену рациона, определенное количество часов сна, набор физических нагрузок и медитацию. А также включение в рацион дополнительных пробиотиков и фитонутриентов. Все это вкупе показало значительное уменьшение биологического возраста: более чем на 3 года по сравнению с контрольной группой.Ведущий автор эксперимента, Кара Фицджеральд, подчеркивает, что эта программа имела целью влияние на определенный биологический механизм, известный как метилирование ДНК. Показатели метилирования ДНК стали основным методом, посредством которого ученые следят за биологическим старением. Это термин, применяемый для обозначения накопления «ошибок» и снижения функций клеток, тканей и органов. Подобное изменение ДНК считается причиной возникновения большинства болезней старения.