Уксус, имбирь, огурцы и другие детокс-способы улучшить здоровье
Сейчас важнее пить витамины и помочь своему организму избежать авитаминоза.
1. Дополнительная подушка
Временно перейдите на сон с высоко поднятой головой: лишняя подушка поможет наладить процесс лимфодренажа, и утренние отеки сойдут на нет.
2. Вода с лимоном
Природный диуретик, лимонный сок поддержит организм витамином С и выведет скопившиеся токсины.
3. Огурцы
Кверцетин, природный антиоксидант, поможет улучшить работу почек и пищеварения, уменьшит количество свободных радикалов и снизит отечность.
4. Чай с имбирем
Бодрит лучше, чем кофе, стимулирует иммунную систему.
5. Чай с мятой
Нормализует пищеварение и снимает проблему повышенного газообразования.
6. Яблочный уксус
Чайная ложка, добавленная в ваш утренний чай или воду, ускорит метаболизм.
7. Асаны со скручиванием тела
Любые позы йоги, в которых вы скручиваетесь в области талии, помогут работе печени, поджелудочной и почек.
8. Баня
Ничто не способствует хорошему самочувствию так, как баня: в парилке вы избавитесь от лишней жидкости и токсинов, а ледяной бассейн простимулирует работу сосудов.
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