Уксус, имбирь, огурцы и другие детокс-способы улучшить здоровье

Эти советы наверняка помогут вам влиться в весенний режим, когда все застольные праздники и жирная пища — в прошлом.

Сейчас важнее пить витамины и помочь своему организму избежать авитаминоза.

1. Дополнительная подушка

Временно перейдите на сон с высоко поднятой головой: лишняя подушка поможет наладить процесс лимфодренажа, и утренние отеки сойдут на нет.

2. Вода с лимоном

Природный диуретик, лимонный сок поддержит организм витамином С и выведет скопившиеся токсины.

3. Огурцы

Кверцетин, природный антиоксидант, поможет улучшить работу почек и пищеварения, уменьшит количество свободных радикалов и снизит отечность.

4. Чай с имбирем

Бодрит лучше, чем кофе, стимулирует иммунную систему.

5. Чай с мятой

Нормализует пищеварение и снимает проблему повышенного газообразования.

6. Яблочный уксус

Чайная ложка, добавленная в ваш утренний чай или воду, ускорит метаболизм.

7. Асаны со скручиванием тела

Любые позы йоги, в которых вы скручиваетесь в области талии, помогут работе печени, поджелудочной и почек.
8. Баня

Ничто не способствует хорошему самочувствию так, как баня: в парилке вы избавитесь от лишней жидкости и токсинов, а ледяной бассейн простимулирует работу сосудов.
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