Уксус, имбирь, огурцы и другие детокс-способы улучшить здоровье

Эти советы наверняка помогут вам влиться в весенний режим, когда все застольные праздники и жирная пища — в прошлом.Сейчас важнее пить витамины и помочь своему организму избежать авитаминоза.1. Дополнительная подушкаВременно перейдите на сон с высоко поднятой головой: лишняя подушка поможет наладить процесс лимфодренажа, и утренние отеки сойдут на нет.2. Вода с лимономПриродный диуретик, лимонный сок поддержит организм витамином С и выведет скопившиеся токсины.3. ОгурцыКверцетин, природный антиоксидант, поможет улучшить работу почек и пищеварения, уменьшит количество свободных радикалов и снизит отечность.4. Чай с имбиремБодрит лучше, чем кофе, стимулирует иммунную систему.5. Чай с мятойНормализует пищеварение и снимает проблему повышенного газообразования.6. Яблочный уксусЧайная ложка, добавленная в ваш утренний чай или воду, ускорит метаболизм.7. Асаны со скручиванием телаЛюбые позы йоги, в которых вы скручиваетесь в области талии, помогут работе печени, поджелудочной и почек.8. БаняНичто не способствует хорошему самочувствию так, как баня: в парилке вы избавитесь от лишней жидкости и токсинов, а ледяной бассейн простимулирует работу сосудов.