Врач Соломатина объяснила, кому может навредить окрошка
В интервью врача диетолога Елены Соломатиной прозвучало мнение о том, что употреблять окрошку может быть небезопасно, если имеются болезни органов пищеварительного тракта. Соломатина объяснила, что
«при любых стадиях гастрита, язвы, колита и заболеваний печени окрошка способна навредить организму».
Врач заметила, что в случае перечисленных недомоганий нельзя употреблять квас или кефир (кроме очень свежего). Также могут быть противопоказаны другие ингредиенты окрошки – редис, зелень. Их поедание способно обострить негативные симптомы имеющихся нарушений.
Также людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, Соломатина посоветовала отказаться от другого летнего блюда – холодного борща.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий