Врач Соломатина объяснила, кому может навредить окрошка

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Одно из самых популярных у россиян летних блюд – окрошка – может навредить людям, имеющим заболевания пищеварительной системы.В интервью врача диетолога Елены Соломатиной прозвучало мнение о том, что употреблять окрошку может быть небезопасно, если имеются болезни органов пищеварительного тракта. Соломатина объяснила, что«при любых стадиях гастрита, язвы, колита и заболеваний печени окрошка способна навредить организму».Врач заметила, что в случае перечисленных недомоганий нельзя употреблять квас или кефир (кроме очень свежего). Также могут быть противопоказаны другие ингредиенты окрошки – редис, зелень. Их поедание способно обострить негативные симптомы имеющихся нарушений.Также людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, Соломатина посоветовала отказаться от другого летнего блюда – холодного борща.