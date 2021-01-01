Большинство людей даже не подозревает, насколько важна вода для организма
Помимо этого, вода улучшает работу почек и нормализует пищеварение, способствует лучшему усвоению пищи. Обильное питье улучшает кровообращение, укрепляет и защищает суставы от разрушения. Потребление достаточного количества жидкости улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нормализует давление в кровеносных сосудах. Также вода борется с усталостью, повышает энергичность, предотвращает появление морщин.
Обезвоживание отрицательно влияет на состояние суставов, при недостатке воды в организме нередко развивается артрит. Кроме того, обезвоживание способно привести к интоксикации организма и снижению скорости обмена веществ, способствовать возникновению хронической усталости, спровоцировать развитие хронических заболеваний, депрессивных состояний, нарушить работу внутренних органов (в особенности эндокринной, пищеварительной и половой систем)".
По ее словам, дневная норма воды определяется для каждого человека индивидуально. Существуют различные формулы для расчета ежедневной нормы потребления жидкости, в которых учитывается пол, масса тела, уровень физической активности и так далее. Кочанова отмечает, что самый простой расчет выполняется по следующей формуле: для мужчин - 35 миллилитров умножить на массу тела, для женщин - 35 миллилитров умножить на массу тела. Так, ежедневная норма воды для женщины весом 60 килограмма составляет 2,1 литра.
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