При риске диабета полезны вечерние тренировки

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Если у вас имеется риск развития диабета, то занимайтесь спортом по вечерам. Исследование показало, что эта привычка ускоряет метаболизм и позволяет лучше контролировать ночные скачки уровня сахара в крови.Занятия спортом по вечерам ускоряют метаболизм и облегчают контроль над вечерними и ночными флуктуациями уровня сахара в крови, как установили эксперты из Австралийского католического университета. Они изучали метаболическое здоровье 24 мужчин с низкой физической активностью, которые имели риск развития диабета второго типа и придерживались жирного питания. Утренние и вечерние нагрузки приблизительно одинаково улучшали аэробные спортивные показатели, но только тренировки по вечерам приводили к снижению ночных показателей сахара в крови.Как рассказали исследователи, результаты их наблюдений особенно цены для диабетиков, у которых обычно наблюдаются проблемы с регулированием уровня сахара в крови. Нередко у жертв диабета второго типа этот показатель подскакивает именно в ночное время, когда они спят и не могут следить за сахаром.И вот теперь обнаружен простой способ сглаживания этих ночных скачков глюкозы, которые имеют крайне важное значение. Поскольку если человеку удается снизить уровень сахара в крови по ночам, то это приводит к аналогичную снижению и показателей холестерина.