Диетолог Мухина объяснила, почему опасно есть разогретые макароны

Врач Марият Мухина заявила, что есть блюда из макарон необходимо строго свежими, употреблять их разогретыми после готовки и охлаждения небезопасно для здоровья.В своем интервью врач диетолог рассказала, что если у человека нет индивидуальных противопоказаний, ему следует употреблять макароны, изготовленные из твердых сортов пшеницы. Такой продукт является превосходным источником белка, аминокислот, марганца. Но Мухина подчеркнула, что макароны должны быть свежеприготовленными. Употреблять в пищу продукт, который был сварен, охлажден в холодильнике и снова разогрет, небезопасно для организма, констатирует диетолог.«Если их разогревать, особенно в микроволновке, крахмал, важнейший углевод муки, становится модифицированным и плохо переваривается. От него «отрываются» электроны, и макароны содержат уже свободные радикалы – вещества, которые вызывают мутации в клетках», - объяснила Марият Мухина.